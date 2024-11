Lyon qualifié grâce à ses remplaçantes

Olympique lyonnais 4-1 AS Roma

Coaching gagnant pour Lyon.

Une semaine après sa large victoire (0-3) de l’autre côté des Alpes, l’Olympique Lyonnais a encaissé son premier but toutes compétitions confondues depuis deux mois mais assure la victoire face à l’AS Roma grâce à ses remplaçantes Diani et Le Sommer (4-1) lors de la quatrième journée de Ligue des champions. Avec cette quatrième victoire en autant de matchs dans la compétition, les joueuses de Joe Montemurro sont désormais officiellement qualifiées pour les quarts de finale et très bien parties pour conserver la première place de son groupe, en attendant de connaître leur futur adversaire.

Des remplaçantes décisives

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu pour voir la rencontre s’emballer… mais de manière inattendue. C’est le club italien qui a ouvert le score à Lyon sur sa première frappe cadrée par l’intermédiaire de la jeune Giulia Dragoni entrée neuf minutes plus tôt (0-1, 74e). Lyon a eu peur pendant trois minutes seulement avant que Kadidiatou Diani, elle aussi entrée peu après l’heure de jeu, ne vienne coup sur coup égaliser (1-1, 77e) puis donner l’avantage aux Fenottes (2-1, 79e) sur deux corners. Quelques dizaines de secondes après son entrée, et pour son premier ballon, Eugénie Le Sommer a ajouté sa pierre à l’édifice en inscrivant un sublime but dans la lucarne (3-1, 88e) sur une passe décisive de… Diani avant qu’une autre Française, Wendie Renard, ne participe à son tour au festival offensif dans le temps additionnel (4-1, 92e).

Cinq buts dans le dernier quart d’heure, il ne fallait pas s’être endormi en première mi-temps.

Lyon (4-4-2) : Endler – Svava, Renard, Gilles, Carpenter – van de Donk (Diani, 63e), Egurrola, Marozsan (Däbritz, 87e), Horan – Dumornay (Le Sommer, 87e), Chawinga (Majri, 76e). Entraîneur : Joe Montemurro.

Roma (4-2-3-1) : Ceasar – Minami, Cissoko, Linari, Di Guglielmo – Kumagai, Troelsgaard – Haavi (Dragoni, 65e), Giugliano (Glionna 79e), Thogersen – Giacinti (Viens, 65e). Entraîneur : Alessandro Spugna.

