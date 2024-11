L'Olympique lyonnais ne fait qu'une bouchée de l'AS Roma (0-3)

AS Roma 0-3 Olympique lyonnais

Buts : Melchie Dumornay (36e, 42e) et Vanessa Gilles (52e)

Le Lyon a mangé la Louve.

Dans un match qu’elles ont largement dominé, les Lyonnaises se sont imposées 3-0, lors de la troisième journée de Ligue des champions, sur la pelouse de l’AS Roma grâce notamment à un doublé de Melchie Dumornay, et malgré deux buts logiquement refusés en première période. Jamais inquiétées dans cette rencontre, les joueuses de Joe Montemurro prennent seules la tête du groupe A avec neuf points, devant leur adversaire du jour (6 points), qu’elles retrouveront dans une semaine à Lyon. Si l’OL a cru ouvrir le score à deux reprises dans la première demi-heure, avant que l’arbitre n’annule d’abord le but de Vanessa Gilles pour une charge de Damaris Egurrola sur Elena Linari puis celui Lindsey Horan pour un hors-jeu, il a fallu attendre la 36e minute pour voir les Fenottes débloquer leur compteur du soir.

Après un corner pour l’OL, l’ancienne Lyonnaise Saki Kumagai rate son dégagement de la tête, le ballon rebondit sur celle d’une coéquipière, qui tente elle aussi de dégager dans l’axe… sur Melchie Dumornay qui reprend de volée le ballon et trompe Ceasar (0-1, 36e). L’attaquante haïtienne s’est offert un doublé cinq minutes plus tard. Voyant la gardienne roumaine de la Roma très avancée, elle profite d’une récupération de balle dans le rond central pour tenter et réussir son loeb dans les cages vides (0-2, 42e). Au retour des vestiaires, les Lyonnaises ne se sont pas contentées de préserver le score et l’ont même rapidement aggravé. Pas loin du triplé, Dumornay a poussé la gardienne à concéder un corner. Sur celui-ci, Ceasar repousse mal le ballon dans les pieds de Vanessa Gilles, qui n’a plus qu’à pousser du pied dans les buts vides (0-3, 52e). Un score final qui aurait pu être plus lourd mais qui suffit largement aux Lyonnaises. Christiane Endler va maintenant pouvoir se mettre au chaud après n’avoir pas eu grand chose à se mettre sous la dent.

😱 OOOOOH MON DIEU ❗ Dumornay doubles Lyon's lead in Rome from near the half way line! Watch live for free on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURNP3 #UWCLonDAZN #UWCL pic.twitter.com/j8DT98Yf11 — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) November 13, 2024

L’OL n’a donc plus encaissé le moindre but depuis le 20 septembre et une victoire 6-2 à Fleury.

Roma (4-3-3) : Ceasar – Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo – Greggi (Pandini, 69e), Kumagai, Giugliano (Troelsgaard, 83e) – Glionna (Corelli, 69e), Giacinti, Haavi. Entraîneur : Alessandro Spugna.

Lyon (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Svava – Damaris (van de Donk, 69e), Marozsan, Horan (Däbritz, 82e) – Chawinga (Majri, 69e), Dumornay (Le Sommer, 82e), Diani (Becho, 82e). Entraîneur : Joe Montemurro.

