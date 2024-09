Manchester City colle une manita au Paris FC

Paris FC 0-5 Manchester City

Buts : Miedema (36e), Park (38e, 58e), Fowler (49e), Kelly (79e) pour les Citizens

Duel au soleil à Charléty.

Pour cette première confrontation de l’histoire entre le Paris FC et Manchester City, ce sont les Citizens qui sont sorties grands vainqueurs de la rencontre. Durant le premier acte, malgré les bonnes intentions des Parisiennes, c’est Manchester City qui a pris les commandes de la rencontre. Mathilde Bourdieu a pourtant tenté de porter la première banderille, après la percée de Clara Matéo qui est parvenue à glisser le ballon à l’attaquante parisienne, mais qui n’a pas réussi à suffisamment croiser sa frappe pour inquiéter Ayaka Yamashita (6e).

Journée portes ouvertes dans la défense du PFC

Peu à peu, les protégées de Gareth Taylor sont montées en puissance. D’abord avec Lauren Hemp (13e, 15e), mais c’est bien Vivianne Miedema, sur un geste acrobatique, qui est venue ouvrir le compteur des Anglaises (0-1, 36e). Pas rassasiées pour autant, les Citizens ont inscrit le but du break à peine deux minutes plus tard après une superbe action collective conclue par Jessica Park (0-2, 38e). La pause n’a pas permis aux Parisiennes de se remettre la tête à l’endroit, puisque Mary Fowler a bénéficié d’une offrande de la portière du PFC pour inscrire le troisième but de la soirée (0-3, 49e). Park, souhaitant s’offrir le trophée de MVP du match, est venue signer son doublé (0-4, 58e), avant que Chloé Kelly ne vienne parachever le festival offensif des Citizens, cinq minutes après son entrée en jeu (0-5, 79e).

La messe semble déjà dite pour les Parisiennes.

Paris FC (4-3-2-1) : Nnadozie – Hocine, Davis, Greboval (Sissoko, 58e), N’Dongala (Bogaert, 69e) – Corboz, Korosec (Le Mouel, 58e) – Dufour (Garbino, 77e), Thiney (Bussy, 58e), Matéo – Bourdieu. Entraîneuse : Sandrine Soubeyrand.

Manchester City (4-3-3) : Yamashita – Ouahabi, Greenwood, Aleixandri (Kennedy, 86e), Casparij – Miedema (Blindkilde, 74e), Hasegawa, Park (Coombs, 79e) – Hemp, Fowler, Fujino (Kelly, 74e). Entraîneur : Gareth Taylor.