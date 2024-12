Dani Olmo s’éloigne du FC Barcelone

Libre de filer.

En attente d’un verdict concernant l’inscription de Dani Olmo en Liga, le FC Barcelone pourrait vivre un scénario catastrophe. Pour rappel, les Catalans avaient déboursé 60 millions d’euros cet été pour attirer le meneur de jeu en provenance du RB Leipzig. Problème, le Barça a dépassé le plafond salarial imposé par la Ligue de football professionnel et s’est arrangé avec cette dernière afin d’inscrire Olmo comme joker médical jusqu’au 30 décembre 2024. Cela fait suite aux blessures longue durée de Ronald Araujo (ischios) et Andreas Christensen (tendon d’Achille). Cette dérogation arrivant à son terme, la direction blaugrana se retrouve donc dos au mur.

La justice espagnole à l’affût

Comme le précise le média espagnol Sport, la justice espagnole a effectivement refusé de prolonger la dérogation – en s’appuyant notamment sur les plaintes de l’Athletic Club, du Séville FC et de l’Atlético de Madrid – permettant l’inscription de Dani Olmo et du jeune attaquant, Pau Víctor, en Liga. Une méthode qui avait souri à Joan Laporta lorsqu’il avait voulu inscrire Gavi. Le Barça n’a ainsi plus le choix : si aucune solution financière acceptable n’est trouvée d’ici le 30 décembre, Dani Olmo sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier, grâce à une clause incluse dans son contrat.

Si Olmo part, Laporta devra faire du 15-15 pour se faire pardonner.

Lamine Yamal va prolonger son contrat au Barça, selon Jorge Mendes