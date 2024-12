Le Barça va-t-il perdre Dani Olmo gratuitement ?

Nouvelle année, nouveau bordel au Barça.

Après des mercatos rocambolesques ces dernières saisons, le club catalan est à deux doigts de perdre Dani Olmo, recruté cet été pour 60 millions d’euros, et ce, gratuitement dès janvier. Une situation expliquée par The Athletic à base d’embrouille financière, d’exceptions médicales et de réglementation serrée de la Liga.

Le contrat de la dernière minute

On le sait, la Liga impose un plafond salarial basé sur les revenus et les dettes des clubs (426 millions d’euros pour Barcelone). Si tu dépasses, t’es dans la sauce. Et depuis longtemps, Barcelone nage en plein dedans. Malgré un ménage cet été avec plusieurs départs (Gündoğan, Julian Araujo, Sergi Roberto), en passant de passant de 670 millions d’euros à un peu plus de 500 millions d’euros de masse salariale. Mais ça n’a pas suffi pour caser Dani Olmo dans l’effectif. Officiellement annoncé le 9 août, le retour au bercail du milieu offensif espagnol a failli ne jamais se faire. Le championnat a débuté le 17 août sans lui, et Olmo a dû patienter deux journées avant de voir la lumière.

La solution ? Le Barça a joué les magiciens en profitant de deux blessures de longue durée : Ronald Araujo (ischios à la Copa América, 5 mois d’absence) et Andreas Christensen (tendon d’Achille). Ces pépins ont permis au Barça d’obtenir une exception médicale pour libérer de l’espace dans sa masse salariale. À la clé : une licence temporaire pour Olmo jusqu’au 31 décembre 2024. Le hic ? Passé cette date, il n’est plus éligible. Si le Barça ne trouve pas une solution en deux semaines pour caser le salaire le scénario est limpide : Olmo ne pourra plus jouer en Liga ni en Ligue des champions et une clause dans son contrat lui permet de partir librement.

Tout le monde y croit, ou pas.

