Frenkie de Jong restera-t-il au FC Barcelone ?

Le Barça en implosion ?

Depuis le début de l’hiver, l’Espagne ne cesse d’envoyer Frenkie de Jong en Arabie saoudite. Dernière rumeur en date, celle de Mundo Deportivo, démentie par l’agent du joueur, Ali Dursun. « Des échanges avec l’Arabie saoudite ? Totalement absurde. Cela détourne l’attention de la véritable ambition de Frenkie. Il ne veut qu’une chose : être en forme pour briller plus longtemps dans le club qu’il aime et où il se sent chez lui. »

Cependant, rien ne paraît simple. Si Barcelone souhaite renouveler son contrat, prévu pour le moment jusqu’en 2026, la rémunération de De Jong pose en effet problème. Le Néerlandais estime ses émoluments trop faibles, de même que son temps de jeu. En interne, le joueur aurait donc émis un ultimatum au Barça, tant sur sa revalorisation salariale que sur sa situation sportive. Tout cela afin de ne pas compromettre ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas, lui dont le statut en sélection a été remis en cause ces derniers mois. L’option d’un départ de Barcelone pourrait donc être envisageable.

