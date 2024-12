Luis de la Fuente exige un contrat plus long et mieux payé

Attrapez le taureau par les cornes!

Après s’être (à raison) adjugé le titre de meilleur sélectionneur national du monde ce jeudi, Luis de la Fuente n’estime plus être suffisamment rémunéré, notamment après l’Euro remporté par la Roja. Comme rapporté par la Cadena SER, le tacticien espagnol réclamerait un salaire équivalent à celui de son prédécesseur, Luis Enrique. Cependant, la RFEF n’a pas l’air réceptive aux demandes de son coach.

Et un, et deux, et trois millions !

Après trois ans et demi passés aux commandes de la sélection espagnole, Luis Enrique a quitté son poste avec un salaire de trois millions annuels et une finale de Ligue des Nations pour seul palmarès sur la période. L’ancien du Barça a déçu la fédération, qui, à cause son CV, l’avait surpayé. De la Fuente a ainsi récupéré une équipe à la forme fluctuante, avant de la mener, deux ans plus tard, le 14 juillet 2024, à une victoire à l’Euro.

Sous contrat jusqu’en 2026, en vue de la Coupe du monde américaine, le sélectionneur souhaite donc voir son contrat amélioré : il attend une prolongation jusqu’en 2028 et une équivalence salariale à celle de Luis Enrique. Tel que le rapporte la radio espagnole, « ni la Fédération, ni Louzán (président de la fédération), ni la direction ne veulent perdre De la Fuente. » La fédération est logiquement favorable à une révision à la hausse, mais pas à la hauteur de ce qu’espère De la Fuente. Elle ne devrait pas le rémunérer pas à plus de deux millions par an .« Ils n’envisagent pas de se mettre à hauteur des salaires du reste des meilleurs entraîneurs d’Europe car ils considèrent que c’est inatteignable » conclut la Cadena SER.

À titre de comparaison, Rob Edwards, coach de Luton Town, gagne 2,3 M€ par an…

« Sans Catalans ni Basques, l’Espagne ne battrait même pas le Sénégal » d'après un politicien espagnol