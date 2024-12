Luis de la Fuente, meilleur sélectionneur national en 2024

Sacré producteur.

Lionel Scaloni avait l’habitude de trôner en haut du classement. Lauréat en 2022 et 2023, le sélectionneur argentin, pourtant vainqueur de la Copa América, doit cette fois se contenter de la deuxième place. Pourquoi ? Parce que Luis de la Fuente, avec son équipe jeune et affamée, a raflé l’Euro 2024, et ce, avec la manière. Le sélectionneur espagnol s’adjuge ainsi le titre de meilleur sélectionneur national selon L’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).

Un nouveau trophée pour l’Espagne

Déjà champion d’Europe U19 en 2015, vainqueur de l’Euro Espoirs en 2019, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques en 2021, et détenteur de la Ligue des Nations 2023, De la Fuente a ajouté une ligne majeure à son CV. Avec 274 points, il écrase le classement devant Scaloni donc (148 points), et Didier Deschamps (35 points), autre habitué du Top 10 depuis une décennie et vainqueur en 2018 et 2020. Et puisque le classement, c’est aussi des surprises, Emerson Fae, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, grimpe à la cinquième place mondiale, devenant ainsi le porte-drapeau du football africain cette année.

On pense fort à Willy Sagnol, neuvième du classement avec la Géorgie.

