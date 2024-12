François Letexier désigné meilleur arbitre du monde

Cocorico !

L’IFFHS (Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football) a dévoilé ce mercredi son classement des meilleurs arbitres mondiaux pour l’année 2024, sacrant le Français François Letexier. Aux commandes notamment de la finale de l’Euro remportée par l’Espagne contre l’Angleterre, ce dernier est devenu « une figure de proue » de l’arbitrage mondial, écrit l’instance, qui salue son « contrôle des matchs de haute intensité avec des performances exceptionnelles ». Letexier devance le Slovène Slavko Vinčić et l’Italien Daniele Orsato, tandis que Clément Turpin se classe au pied du podium, quatrième. Il devient ainsi le deuxième sifflet français récompensé, succédant à Michel Vautrot, sacré en 1988 et 1989.

La joue de Gianluigi Donnarumma va pouvoir célébrer ça comme il se doit.

