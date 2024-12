Paris défigure Monaco

Toujours invincible en Ligue 1, le PSG a montré sa supériorité à Monaco (2-4), sans puiser dans ses réserves. Ousmane Dembélé a vu double, et Gianluigi Donnarumma a gagné une méchante cicatrice. L’ASM n’y arrive plus du tout.

Monaco 2-4 PSG

Buts : Ben Seghir (53e SP) et Embolo (60e) pour l’ASM // Doué (24e), Dembélé (64e et 90e+7) et Ramos (83e) pour le PSG

Malgré une réplique des Monégasques en deuxième période, il n’y a pas vraiment eu d’affrontement avec le PSG, nettement supérieur aux locaux (2-4), qu’ils retrouveront en janvier, pour le Trophée des champions. En dépit de plusieurs faits de jeu, le succès parisien en terre princière ne souffre aucune contestation.

Scarface

La partie démarre tambour battant, dans le sillage d’Achraf Hakimi, la pierre angulaire de Luis Enrique, échappé côté droit. Son centre manqué vient taper le poteau de Philipp Köhn (4e), pourtant battu. Bradley Barcola n’est pas en reste, mais le portier allemand se dresse sur son passage dans la foulée (5e). La réplique de Monaco ne se fait pas attendre : percutant plein axe, Eliesse Ben Seghir décoche une frappe aux 20 mètres, dont la trajectoire flottante est repoussée des poings par Gianluigi Donnarumma (8e).

Dangereux en contre mais pas forcément adroits, les joueurs du Rocher laissent leur marque dans la surface parisienne : Wilfried Singo rate totalement son piqué après une longue course sur la droite, puis percute involontairement « Gigio », s’essuyant du même coup les crampons sur sa joue droite (18e). En sang, le portier italien est contraint de laisser sa place à Matvey Safonov. Déjà averti, Singo échappe, lui, miraculeusement à la peine capitale. Passé l’incompréhension dans le camp parisien, Désiré Doué lance les hostilités et débloque son compteur en Ligue 1, bien servi en retrait par Hakimi, intenable. Sa frappe croisée ne laisse aucune place à l’interprétation (0-1, 24e). La domination parisienne aurait pu se matérialiser encore plus si Köhn n’avait pas été vigilant sur une déviation malencontreuse de Mohammed Salisu, vers son but (43e).

Action, réaction

Bien que privé de ballon également au retour des vestiaires, l’ASM va profiter d’une erreur de relance de Marquinhos, exploitée par Maghnes Akliouche. Lancé à toute berzingue vers la surface parisienne, l’international espoirs voit son tir (contré par Willian Pacho) rebondir sur le bras décollé du capitaine parisien. Ben Seghir ne se fait pas prier pour ouvrir son pied et tromper Safonov (1-1, 53e), avec l’aide du poteau droit. Ragaillardis, les joueurs d’Adi Hütter ne s’arrêtent pas là. Sur une transition rapide, Akliouche profite d’une longue passe d’Aleksandr Golovin et dépose Marquinhos, avant de centrer en première intention. Breel Embolo s’arrache et décroise sur un fil devant Safonov et Pacho, en retard (2-1, 60e). La joie des Asémistes est de courte durée, puisque Paris se remet dans le droit chemin (des filets) : la frappe avec rebond de Fabian Ruiz est modestement repoussée par Köhn dans les pieds d’Ousmane Dembélé, qui pousse le ballon au fond (2-2, 64e).

D’une surface à l’autre, sans temps mort, le leader et le troisième se livrent désormais coup pour coup. À ce petit jeu, Gonçalo Ramos s’illustre sur son premier ballon. Le corner brossé de Lee Kang-in termine sur le caillou de l’avant-centre portugais, parfaitement lancé devant Thilo Kehrer, à l’entrée des six mètres (2-3, 83e). Le PSG aurait pu se mettre définitivement à l’abri sur une sacoche croisée de Lee, mais Köhn se détend et dévie le ballon qui meurt sur le poteau de l’Allemand (90e+2). Ce n’est que partie remise, malgré les réclamations monégasques, à la suite d’un tacle mal maîtrisé de Lucas Hernandez sur Embolo dans la surface adverse. Parti à la limite du hors-jeu, au niveau de la ligne médiane, Dembélé résiste à Singo et lobe Köhn, pour sceller la victoire (2-4, 90e+7). 8 buts, mine de rien, pour « le Moustique ». Avec 10 points d’avance sur l’OM et Monaco, les Parisiens sont injouables en Ligue 1.

⏱️ 90+7' – VICTOIRE ! ❤️💙 Grosse force de caractère de nos Parisiens qui s'imposent à Monaco ! 💪#ASMPSG 2️⃣-4️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/6DYgIw2Lj9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 18, 2024

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Singo, Kehrer, Salisu (Ilenikhena, 89e), Vanderson – Magassa, L. Camara (Minamino, 74e) – Akliouche, Ben Seghir, Golovin (Matazo, 89e) – Embolo. Entraîneur : Adi Hütter.

PSG (4-3-3) : Donnarumma (Safonov, 22e) – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Neves (L. Hernandez, 65e) – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Dembélé, Doué (Ramos, 80e), Barcola (Lee, 65e). Entraîneur : Luis Enrique.

