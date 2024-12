Laporta débloque 100 millions d'euros pour inscrire Olmo et Pau Víctor

Laporta se ferme, une fenêtre s’ouvre.

Le Barça retrouve le sourire grâce à un deal à 100 millions d’euros pour les droits d’exploitation des loges VIP du Camp Nou, selon Marca ce samedi. Ce jackpot, décroché par Joan Laporta après des négociations avec des entreprises du Moyen-Orient, permettra d’inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dès janvier et de revenir dans la règle 1:1, essentielle pour recruter cet hiver et l’été prochain. Une fois cette somme sur le compte, le Barça pourra transmettre les papiers à LaLiga, qui surveille l’affaire de près depuis le début.

Pas de bataille judiciaire avec la Liga ?

Cet accord change tout. Le Barça avait entamé une procédure judiciaire pour forcer l’inscription de ses deux joueurs après un refus de LaLiga. Mais avec cette manne financière, la direction catalane pourrait abandonner le dossier. Pourquoi continuer à se battre en justice quand un gros chèque suffit à régler les problèmes ? Avec cet accord, le club peut se passer de sa bataille judiciaire contre LaLiga, qui avait refusé l’inscription des deux joueurs. Laporta mise tout sur ce gros chèque pour soulager les finances et refermer un dossier brûlant avant la date fatidique du 31 décembre.

Ça doit être mauvais pour le cœur de bosser pour le Barça.

