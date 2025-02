DAZN dévoile son nombre d'abonnés

Le feuilleton de l’été est revenu dès l’hiver.

Ce mercredi 12 février, une nouvelle saga est sortie en salles. Le synopsis ? C’est l’histoire d’un naufrage annoncé pour le football français, avec deux très grands acteurs qui se donnent la réplique : la Ligue de football professionnel et le diffuseur DAZN.

Trois fois moins qu’Amazon Prime

Alors qu’ils fêtent la Saint-Valentin devant la justice ce vendredi au tribunal de commerce de Paris, les deux acteurs ont commencé à se dévoiler dès l’ouverture de l’audience. Les premières révélations sont tombées vers 10h17, un petit quart d’heure après le début de la séance, selon les informations de RMC Sport.

Pour la première fois, DAZN a communiqué sur son nombre d’abonnés. Et celui-ci s’élève à 500 000. À titre de comparaison, le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime entre 2021 et 2023 avait attiré entre 1,3 et 1,7 million d’abonnés, comme l’indique NPA Conseil.

Un échec cuisant qui ne surprend personne, un peu comme le transfert de Steven Fletcher à l’OM en 2016. DAZN fait porter la responsabilité de ce faible nombre sur l’incapacité de la LFP à lutter contre le piratage et la Ligue lui renvoie la balle. Une performance toutefois décevante pour l’instant, avec un scénario bien trop prévisible.

À voir si ça méritera un César à la fin du mois.

