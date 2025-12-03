S’abonner au mag
  • Libérez Christophe Gleizes

Christophe Gleizes voit sa peine de prison de 7 ans confirmée en appel

SF
2 minutes

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa peine de prison de sept ans confirmée en appel, en Algérie.

Christophe Gleizes voit sa peine de prison de 7 ans confirmée en appel

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de prison de 7 ans confirmée en appel, ce mercredi. Emprisonné depuis fin juin en Algérie après une condamnation pour « apologie du terrorisme », le journaliste français avait demandé la « clémence » de la cour d’appel de Tizi Ouzou, où il était jugé ce mercredi.

Dix ans de prison avaient été requis

Dix ans de prison et une amende de 500 000 dinars algériens (environ 3 300 euros) avaient été requis à son encontre, comme indiqué par l’AFP. « L’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais [pour commettre] un acte hostile », a estimé le parquet, relaie Le Monde. 

Au cours de l’audience, Christophe avait fait part de ses regrets, demandant pardon et la « clémence » pour pouvoir retrouver sa famille, tout en reconnaissant avoir fait « beaucoup d’erreurs journalistiques malgré (ses) bonnes intentions ». 

En première instance, la justice algérienne avait condamné notre collaborateur venu réaliser un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie à sept ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». Il reste l’espoir d’une mesure de grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Toute la rédaction de So Press reste au soutien de Christophe et de sa famille.

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
93
154

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!