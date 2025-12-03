Christophe Gleizes voit sa peine de prison de 7 ans confirmée en appel

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa peine de prison de sept ans confirmée en appel, en Algérie.

Notre collègue et ami Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de prison de 7 ans confirmée en appel, ce mercredi. Emprisonné depuis fin juin en Algérie après une condamnation pour « apologie du terrorisme », le journaliste français avait demandé la « clémence » de la cour d’appel de Tizi Ouzou, où il était jugé ce mercredi.

Dix ans de prison avaient été requis

Dix ans de prison et une amende de 500 000 dinars algériens (environ 3 300 euros) avaient été requis à son encontre, comme indiqué par l’AFP. « L’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais [pour commettre] un acte hostile », a estimé le parquet, relaie Le Monde.

⚖️ 🇩🇿 Enfermé pour avoir fait son travail ! Notre journaliste Christophe Gleizes condamné à 7 ans de prison ferme an Algérie... Ses proches et sa rédaction sont sous le choc. Notre article ▶️ https://t.co/oAvesn4pYC pic.twitter.com/bcNzlkPP1Y — SO FOOT (@sofoot) June 29, 2025

Au cours de l’audience, Christophe avait fait part de ses regrets, demandant pardon et la « clémence » pour pouvoir retrouver sa famille, tout en reconnaissant avoir fait « beaucoup d’erreurs journalistiques malgré (ses) bonnes intentions ».

En première instance, la justice algérienne avait condamné notre collaborateur venu réaliser un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie à sept ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». Il reste l’espoir d’une mesure de grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Toute la rédaction de So Press reste au soutien de Christophe et de sa famille.

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?