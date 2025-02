En Norvège, un club expérimente le coaching par une IA… et ça tourne au fiasco

C’était donc ça Laurent Blanc face à Manchester City ?

En janvier dernier, le Hamarkameratene (surnommé HamKam), actuel cinquième de D1 norvégienne, a tenté une expérimentation assez folle. Remplacer l’entraîneur de l’équipe réserve par une intelligence artificielle. Lors d’un match amical contre une équipe voisine, l’ordinateur a ordonné à l’équipe B d’opter pour un 4-5-1. Une tactique payante pour HamKam, rapidement devant au score après un but sur penalty.

<iframe loading="lazy" title="Eidsiva x HamKam World´s First A.I Manager for a Professional Football Club" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/rP4ah2UqhWU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Et puis c’est parti dans tous les sens…

Une fois devant au compteur, l’IA a ordonné aux Vert et Blanc un collective ball chase (tout le monde poursuit le ballon, en français), dont le résultat nous rappelle des bons souvenirs des niveaux débutants. Ce qui a mené à une égalisation rapide des visiteurs. L’entraîneur virtuel a ensuite imposé à son équipe une formation en 1-0-9, de garer ensuite le bus en défense, jusqu’à ordonner au gardien de faire les touches… sous prétexte qu’il a les plus grosses mains !

Score final, 1-6 pour les visiteurs. Une initiative prise avec beaucoup d’humour par le club norvégien, dont la vidéo finit par une phrase de Gennaro Gattuso qui colle parfaitement à la situation : « Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. »

