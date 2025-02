Andrés Iniesta sur Pep Guardiola : « Avant d’être mon coach, c’était mon idole »

Le joueur préféré de votre joueur préféré.

Dans le dernier numéro de So Foot, entièrement consacré à Pep Guardiola et à sa période catalane (en attendant le deuxième tome), un certain Andrés Iniesta passe une tête pour raconter qu’il était déjà fan du bonhomme quand il avait des crampons aux pieds : « Ce que j’aimais chez lui, c’était son toucher de balle, sa vision du jeu, comment il dirigeait l’équipe depuis le milieu tout en étant attentif à tout ce qui se passait autour de lui. C’était évident que sa tête allait plus vite que les autres. »

Lui, il fait partie de ceux qui vont me pousser à la retraite. Pep Guardiola quand il voit arriver Andrés Iniesta

Les années passent, Iniesta grandit et, à 14 ans, croise pour la première fois son idole. Pep, déjà lucide, lâche cette prophétie : « Lui, il fait partie de ceux qui vont me pousser à la retraite. » La suite, c’est une passation de pouvoir naturelle. L’un devient coach, l’autre son métronome sur le terrain. « Dès le premier jour, il m’a donné une énorme confiance en moi et en mes qualités. C’était d’autant plus spécial pour moi qu’avant d’être mon coach, c’était mon idole. »

Enfin une bonne nouvelle dans la saison de Guardiola : So Foot lui consacre ses deux prochains numéros. Le Tome 1 sera en kiosque dès ce jeudi. pic.twitter.com/J9GB4vpllR — SO FOOT (@sofoot) February 3, 2025

Ce qui les lie ? Un père maçon, mais surtout la même obsession pour le jeu. « Son avantage, c’est qu’il connaissait le club par cœur. Il n’a pas hésité à mettre des joueurs du centre de formation. » Et bosser avec Pep, ça donne quoi ? « Travailler avec lui requiert beaucoup de concentration, d’efforts et de sacrifices. Lui, c’est ce genre d’entraîneur obsédé par les détails. » Et Zlatan ? « Je reste persuadé que s’il était resté plus longtemps avec nous, il se serait intégré sans problème à notre style de jeu. »

