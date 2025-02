Neymar à Santos, un tremplin pour faciliter un retour au Barça ?

Retour en 2013.

Revenu à Santos cet hiver à 33 ans, après une expérience ratée à Al Hilal, Neymar pourrait ne rester que quelques mois sur les terres de ses débuts. C’est en tout cas ce que l’on affirme dans l’émission Què T’Hi Jugues de la radio SER Catalunya, qui avance que ce retour aurait été calculé par le Brésilien comme une phase de remise à niveau pour ensuite envisager un (énième) retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté il y a huit ans pour le PSG dans le cadre d’un transfert record.

💥🔵🔴 "Neymar es vol posar en forma al Brasil per jugar a Europa a partir de l'estiu" ‼️ "El seu somni continua sent tornar al Barça" 📹 @santiovalle al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/NVmAmSwq9s — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 13, 2025

Mais en 2025, les 222 millions d’euros déboursés par le club parisien semblent très très loin. Miné par les blessures depuis des années et peu en forme physiquement, Neymar n’est plus le joueur fit qu’il était lors de son passage chez les Blaugrana et dans la capitale française. Ses débuts avec Santos sont d’ailleurs assez poussifs, à l’image de la dernière défaite du club contre le Corinthians de Memphis Depay. Bref, s’il veut attirer les convoitises d’un Barça en pleine bourre, le Ney devra passer la seconde.

Le Barça pas vraiment chaud

Et ça ne s’annonce pas gagné pour lui. Si nos confrères catalans précisent que « l’imprévisible peut arriver avec Joan Laporta comme président du club », les récentes déclarations de Deco, directeur sportif du club, ne vont pas du tout dans le sens d’un éventuel retour cet été.

« Le retour de Neymar à Barça a toujours été une possibilité lointaine. […] Nous avons compris qu’il est un joueur avec une demande financière élevée, notamment en ce qui concerne les règlements de fair-play. […] Bien qu’un accord l’impliquant ne puisse jamais être totalement exclu, en ce moment, je le vois plutôt revenir au Brésil », avait-il déclaré avant son retour à Santos. Bien là où il est, donc.

En l’état, aux côtés des étoiles montantes Lamine Yamal, Pedri et du capitaine Raphinha, Neymar s’approcherait davantage du niveau de Ferran Jutglà que du joueur qu’il était à son départ en 2017.

Le FC Barcelone blinde son futur leader de défense