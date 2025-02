Santos perd le derby pauliste, Neymar rejette la faute sur le ballon

Signé le mec qui a joué avec des ballons Uhlsport et Kipsta pendant sept ans.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, c’était derby pauliste au menu du foot brésilien. Une affiche au sommet, dans le cadre de la 9e journée du championnat de São Paulo, remportée par le Corinthians de Memphis Depay aux dépens du Santos de Neymar (2-1). Si le premier s’est distingué en délivrant une passe décisive sur le doublé de son coéquipier Yuri Alberto, le second a également fait jaser.

Pour son troisième match depuis son retour à Santos, Neymar n’est pas parvenu à mener les siens vers la victoire. Visiblement frustré de ne pas encore avoir regoûté à la victoire avec son club formateur (deux nuls et une défaite, zéro but ni passe dé), l’attaquant brésilien s’en est donc pris au ballon. « Avec tout le respect pour Penalty (la marque du ballon, NDLR), la qualité du ballon doit être améliorée. Il y a beaucoup de situations de duels aériens et j’ai remarqué que la façon dont il arrivait était un peu différente, on a l’impression qu’il tombait », a-t-il déclaré en interview d’après match.

🗣️⚽️ Neymar critique l’état du ballon après son match face à Corinthians : « Avec tout le respect pour Penalty (marque de fabrique du ballon), la qualité du ballon doit être améliorée. Cette balle est de mauvaise qualité. »pic.twitter.com/PXbFYj11Ic — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 13, 2025

Sucrerie et scène d’amitié

Compte tenu de ce retour poussif dans le club qui l’a vu éclore au début de sa carrière, Neymar montre tout de même quelques signes positifs sur le terrain. L’ancien magicien du PSG et du FC Barcelone nous a gâté d’une petite sucrerie à la demi-heure de jeu, avec un enchaînement contrôle de la poitrine en extension et sombrero de l’extérieur du pied droit sur le pauvre Rodrigo Garro. Bref, à défaut d’une forme physique encore limitée, Neymar a encore de la magie dans les pattes.

Neymar stop that 😮‍💨 pic.twitter.com/gYXNysX9fk — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 13, 2025

L’après-match a également donné lieu a une scène sympathique entre Neymar et Depay. Bras-dessus bras-dessous, les deux ex de Ligue 1 ont longuement parlé, sourire jusqu’aux oreilles, jusqu’à s’échanger crampons et maillots !

Neymar & Depay having a chat after the match & exchanging shirts 🔟✨ pic.twitter.com/yMg21N57S5 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) February 13, 2025

Le Brésil, ça rend heureux !

