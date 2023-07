Surprise : Neymar n’est pas au top physiquement

Le Ney dans la farine.

Ce lundi 10 juillet était synonyme de reprise de l’entraînement pour le Paris Saint-Germain version Luis Enrique, en amont de la tournée japonaise du club, fin juillet. Et pendant que Lionel Messi fend les eaux dans la baie de Miami et que Kylian Mbappé prépare son transfert au Real Madrid, Neymar était forcément le joueur le plus scruté. À ce titre, on ne peut pas dire qu’il ait brillé lors des tests physiques.

Selon L’Équipe, ces derniers occasionneraient même « des doutes sur sa capacité à être opérationnel rapidement ». Blessé à la cheville droite et hors course depuis le mois de février, le meneur brésilien a surtout brillé ces derniers mois sur le terrain people et celui extraconjugal. Son poids, comme souvent à cette période de l’année, ne semble pas non plus optimal.

Tant que la manette est bien chargée…

