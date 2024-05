La FIFA veut instaurer un geste entre les arbitres et les joueurs pour lutter contre le racisme

« Nos différences nous unissent ».

En marge du 74e Congrés de la FIFA, ce jeudi à Bangkok, l’instance internationale annonce un plan de lutte contre le racisme. Face aux abus, la procédure se fera en trois temps et pourrait conduire jusqu’à l’arrêt du match. « Nous interromprons, suspendrons et abandonnerons les matchs en cas de racisme », a confié le nouveau secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom. Dans une lettre adressée aux 211 membres de la FIFA, le dirigeant explique également vouloir introduire un geste, mains aux ciels et poignets croisés, permettant aux joueurs de communiquer à l’arbitre un acte de racisme.

Une fois averti, l’officiel devra prendre en charge la situation de manière progressive, d’après Reuters. Premièrement, une annonce sera faite à l’ensemble du stade demandant l’arrêt de tout acte raciste. Si les comportements continuent, l’arbitre pourra alors suspendre la rencontre, et dans un dernier cas, arrêter le match. La FIFA veut également que le racisme soit pénalisé sur l’ensemble du globe : « Nous ferons pression pour que le racisme soit reconnu comme un délit pénal dans tous les pays du monde et, là où il s’agit déjà d’un délit, nous ferons pression pour que des poursuites soient engagées avec la sévérité qu’elles méritent ». En 2023, l’instance avait publié un rapport effarant concernant les nombreux messages à caractère abusifs reçus par les joueurs lors du Mondial 2022.