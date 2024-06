L’audition de l’OL devant la DNCG reportée ?

Here we go again.

À l’été 2023, John Textor avait eu besoin de plusieurs passages devant la DNCG afin de convaincre le gendarme financier du football français. Cette année, l’OL va mieux, et ses dirigeants étaient attendus ce mercredi pour ce rendez-vous annuel. Mais selon RMC Sport, celui-ci va être repoussé à la fin du mois de juin. Que les supporters se rassurent, cela ne signifie pas que Lyon est en difficulté, il s’agirait simplement d’un temps supplémentaire pour faire entrer de nouvelles liquidités dans les comptes du club et présenter ainsi un bilan financier encore plus favorable. Textor doit prochainement s’occuper de deux ventes, celles de la LDLC Arena et du Seattle Reign FC, estimées à 70 et 53 millions d’euros.

De quoi proposer une jolie prolongation de contrat à Alexandre Lacazette ?

Anthony Lopes aussi pisté en Arabie saoudite