Une procédure judiciaire pour forcer la FIFA à décaler la Coupe du monde des clubs ?

La plupart des fans de football n’en ont pas grand-chose à faire, mais la FIFA a bien prévu une Coupe du monde des clubs à 32 équipes pour l’année prochaine.

Ce tournoi, disputé aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, rassemblera notamment douze clubs européens. Sauf que certains en ont visiblement assez de voir la FIFA continuer à surcharger le calendrier des joueurs. L’Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, ont adressé le 2 mai dernier une lettre à la FIFA pour sommer l’instance à revoir la programmation sa nouvelle compétition. Dans ce courrier, dont le contenu a été révélé par l’AFP ce jeudi, les collectifs dénoncent un calendrier « au-delà de la saturation », dont les changements créent un « préjudice économique » pour les ligues nationales et qui poussent les joueurs « au-delà de leurs limites ».

Les Ligues et la Fifpro demandent ainsi au Conseil de la FIFA de décaler la Coupe du monde des clubs et de rouvrir les discussions sur le calendrier international pour la période allant jusqu’à 2030. En cas de refus, les opposants laissent aussi planer la menace d’une « action en justice contre la FIFA, pour laquelle nous avons demandé l’avis d’un expert extérieur ». Plus globalement, l’association et le syndicat déplorent une multiplication des matchs et accusent Gianni Infantino de « prendre des décisions unilatérales qui profitent à ses propres intérêts commerciaux ».

La FIFA, avide et intéressée par l’argent ? On aura tout entendu dans ce monde.