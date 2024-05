Franck Haise sur les droits TV : « C’est un vrai problème »

Comment anticiper, quand on ne connaît pas ses moyens financiers ?

Alors que la saison de Ligue 1 arrive à son terme, les droits télévisuels posent question : en effet, les clubs français ne savent pas encore combien ils toucheront par ce biais-là. Forcément, la construction d’un effectif peut s’en trouver endommagée. C’est le sens des propos de Franck Haise, l’entraîneur s’en étant ému devant les médias.

« On ne l’évoque pas avec mes confrères, mais c’est un vrai sujet pour les clubs. Quand vous n’avez aucune visibilité sur les droits TV à deux jours de la fin du championnat, c’est un vrai problème. Je me doute que des gens travaillent pour avoir des réponses rapides et j’espère qu’elles arriveront, car c’est une grande part du budget. Donc évidemment, c’est essentiel », a ainsi réagi le coach.

Patience, patience…