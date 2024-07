Droits TV : un président cite Albert Einstein pour critiquer l'accord

« Je suis un président inquiet pour ses supporters cherchant à voir les matchs de leur club de cœur. »

Sur LinkedIn, Joseph Oughourlian n’a pas caché son inquiétude quant au nouvel accord conclu pour les droits télévisuels de la Ligue 1. « Pour avoir accès à l’intégralité du Championnat, il faudra désormais cumuler un abonnement DAZN (8 matches sur 9) dont le prix avoisinera les 35 euros et un abonnement belN (pour l’affiche du week-end) à 15 euros par mois. 50 euros mensuellement, entre 500 et 600 annuellement, voici le (cher) prix à payer pour suivre la Ligue 1 », a, en effet, écrit le président de Lens.

« 500 millions d’euros valorisés, c’est in fine environ 9 millions d’euros pour le RCL. Jamais les clubs de L1 n’ont touché aussi peu au titre des droits TV. À l’inverse, souscrire à l’offre L1 a rarement représenté pour les fans un tel effort financier. À titre de comparaison, payer l’offre TV cette saison sera plus onéreux que l’abonnement le plus cher à Bollaert (545 euros). Cette tarification ouvre clairement la voie du piratage », a encore ajouté le patron des Sang et or.

Et de conclure, en citant un personnage bien célèbre : « “La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent”, disait Einstein, je crains que le pseudo-conservatisme des présidents ne nous y mène tout droit. »

