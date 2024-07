Cédric Yambéré : « La situation des Girondins, ça me met un coup au moral »

Sois franc avec nous : tu connaissais les îles Féroé avant d’y vivre ? La France y avait joué en qualifications pour la Coupe du monde. C’était il y a quelques années maintenant, en 2009. Je savais que c’était tout au nord, qu’il y avait un lien avec le Danemark, mais pas qu’il faisait jour tout le temps comme en ce moment. Ça c’est dur, ça désoriente. Il faut s’y faire, on se met dans le noir et on dort, mais au début je n’y arrivais pas ! Là au bout de six mois, je dors bien.

Au niveau de la nourriture, je ne vois pas trop de changements lorsqu’on compare à la France, hormis au niveau des spécialités : ils mangent beaucoup de poisson et de bœuf séché. Cédric Yambéré

Tu as connu juste avant la Grèce et Chypre. Tu as une technique pour passer du chaud au froid ? Déjà à Chypre, ça n’a pas été une bonne expérience. Le club était mal géré, avec des retards de salaires… On s’était mis d’accord pour arrêter le contrat, et je cherchais donc une nouvelle équipe. Aujourd’hui, j’habite à Klaksvík, une petite ville de 5 000 habitants. C’est sur une île, tout le monde se connaît et je m’y sens bien. Au niveau de la nourriture, je ne vois pas trop de changements lorsqu’on compare à la France, hormis au niveau des spécialités : ils mangent beaucoup de poisson et de bœuf séché. Mes coéquipiers en ramènent parfois à l’entraînement pour célébrer des événements. Après je vais être honnête : je reste beaucoup à la maison parce qu’il pleut beaucoup. (Rires.)

C’est vraiment une destination anodine. Comment ton agent l’a trouvée ?

Le parcours en Ligue Europa Conférence l’année dernière l’a aidé ! Ils vivaient une saison historique (face au LOSC, KÍ Klaksvik a remporté le premier point de l’histoire d’un club féroïen en Coupe d’Europe, NDLR). Le fait qu’ils jouent la Coupe d’Europe m’a permis de me projeter ici. Au départ, je n’étais pas forcément chaud, puis je me renseigne, je parle avec l’entraîneur et mon entourage. Je leur dis que je vais dans les îles, eux pensent direct à l’Espagne ou au sud ! Mais ils me connaissent, ils savent que je suis un aventurier, que j’aime découvrir plein de choses. Je me suis dit qu’il fallait tenter, pour découvrir une autre culture. Je n’ai absolument aucun regret aujourd’hui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cedric Yambere (@cedricyambere)

L’année dernière, ton club du KÍ Klaksvík finit avec quatre points dans sa poule de Ligue Europa Conférence. Qu’est-ce que ça dit du niveau du championnat ?

Quand on voit l’engagement des joueurs sur le terrain, la rigueur qu’ils mettent à l’entraînement, cela donne le ton ! Avec 800 000 euros de budget, ils ont déjà accroché une Coupe d’Europe. D’autres, avec beaucoup plus d’argent, ne le font pas. Sur les dix équipes du championnat, il y en a quatre, cinq qui sont vraiment high level, qui se disputent les places qualificatives à l’échelle continentale. Je dirais que celles-là joueraient en haut de tableau de la Ligue 2. Les joueurs se connaissent, évoluent ensemble en équipe nationale. Il y a aussi des jeunes avec des gros potentiels, assez techniques. Il faut jeter un coup d’œil à ce championnat, ça vaut le coup ! Bon, après, tout le monde n’est pas forcément professionnel ici, certains travaillent à côté.

Tu as grandi et tu as été formé à Bordeaux. Es-tu encore en contact avec des gens au club ?

Je parle toujours avec les anciens avec qui j’ai été formé, surtout Yohann Barbet et Vital Nsimba. J’ai joué avec eux en réserve. On prend des nouvelles assez régulièrement.

La situation des Girondins t’inquiète ?

Ça m’attriste. Pas plus tard que cette semaine : on se qualifie pour le deuxième tour préliminaire de Ligue des champions, je sors du match en étant super content, mais finalement, j’apprends que le club risque de descendre en N3 ou déposer le bilan. Ça fait mal, parce qu’avant d’être footballeur à Bordeaux, je suis supporter du club. C’est ma ville, j’allais souvent au stade, j’ai eu la chance de jouer pour ce maillot, et de voir qu’on en arrive là, c’est triste. Ça me met un coup au moral, je suis dégoûté. Quoi qu’il arrive, je continuerai à supporter Bordeaux. Je serai toujours derrière, sur le terrain comme en dehors.

Tu as encore espoir ?

J’essaye de m’accrocher à ce qui peut être encore vivant. Je regarde ceux qui suivent la situation du club de près, j’écoute des émissions. Tant que ce n’est pas la fin des fins, il reste un espoir. Je reste positif jusqu’au bout. Un jour, c’est sûr, le club retrouvera la Ligue 1, et tout cela ne restera qu’un lointain souvenir.

Quel est ton meilleur souvenir avec les Girondins ?

C’est contre Marseille, quand on conserve l’invincibilité à Chaban-Delmas contre Marseille [Bordeaux était invaincu à domicile depuis 1977 face à l’OM]. Je marque un but en plus. Je suis heureux d’avoir pu mettre ce maillot, d’avoir rendu fier ma famille et mes amis.

<iframe loading="lazy" title="But Cédric YAMBERE 61' / Girondins de Bordeaux - Olympique de Marseille 1-0 - GdB - OM / 2014-15" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/h_X58jgr0mA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Tu l’envisageais comme ça, ta carrière ?

Non, je ne partais pas du tout là-dessus. Jamais je me serais vu ici, même si j’en aurais rêvé ! Une carrière, c’est court, donc autant profiter au maximum. On a la chance de faire le métier qu’on aime, donc faire souvent mes valises et voyager ne me pose aucun souci. Et puis je suis toujours frais, les îles Féroé ce n’est pas une fin de carrière. J’ai commencé assez tard, vers 22 ans, et je suis encore là (Cédric Yambéré a aujourd’hui 33 ans, NDLR), donc il me reste du temps !

Tu parles féroïen ?

Impossible. (Rires.) J’ai essayé d’apprendre quelques mots, mais c’est trop compliqué. Ça se rapproche un peu du danois, mais quand je leur demande si le danois et le féroïen se ressemblent, mes coéquipiers me répondent que non. Je sais dire quand même dire quelques mots en danois : « morgen » qui veut dire demain, « i dag » pour aujourd’hui. Mais il me faudrait plus d’un an ici pour apprendre !

Vous venez d’atteindre le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, après avoir battu le FC Differdange 03. Prochaine étape, Malmö, le champion de Suède. Tu le sens comment ?

Ce sont les gros favoris, nous, on est les petits Poucets, mais on va jouer notre chance à fond ! Notre objectif est de jouer une Coupe d’Europe. Si on ne se qualifie pas, il restera la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. J’y crois !

Gérard Lopez envisage de faire repartir Bordeaux en N2