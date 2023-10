Lille à la hauteur de Klaksvík

KÍ Klaksvík 0-0 LOSC

Cela fait un moment que les clubs français n’ont plus la moindre marge face à n’importe quel adversaire en Europe, et le LOSC en a fait l’amère expérience. En faisant jouer la plupart de ses seconds couteaux, Paulo Fonseca pensait pouvoir ramener trois points de Tórshavn en détente avant de rebasculer sur le championnat. Raté, car le KÍ Klaksvík a tenu, admirablement, et confirmé qu’à domicile, il fallait faire beaucoup, beaucoup plus pour espérer faire flancher cette belle bande de héros.

Lille démarre (très) timidement

Il faut croire que ce supporter lillois arrêté ivre et nu près de la plage de Sandagerði aux Îles Féroé, la nuit précédent ce KÍ Klaksvík-LOSC, avait anticipé le calvaire de ce premier acte entre le champion national féringien et le LOSC. Fanfare, stade national à Tórshavn de 5000 places pas rempli, une équipe B alignée par Paulo Fonseca avant le derby de dimanche contre le RC Lens face à un beau 5-4-1 en quête d’un premier point historique en Coupe d’Europe, tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un match de Coupe de France.

Qu’on se le dise : il n’y a pas eu de quoi s’emballer dans ce premier acte. On retiendra évidemment la première titularisation du jeune Ayyoub Bouaddi, 16 ans, et les percées de Hakon Haraldsson qui fut le Lillois le plus en vue. Outre une frappe hors cadre de Yusuf Yazici, l’international islandais fut le plus proche de débloquer la situation, mais son centre, dévié par le capitaine Jakup Andreasen, file devant tout le monde et surtout devant le pied de l’avant-centre du soir, Amine Messoussa. À la pause, pas le moindre tir cadré n’est à signaler.

Le LOSC entre dans l’histoire

Puisque cette affiche a des allures de purge du jeudi soir, il faut bien patienter jusqu’à l’heure de jeu pour enfin ressentir un frisson : décalé par Haraldsson, Alan Virginius expédie un missile qui termine finalement sur la barre de Jonathan Johansson. Les minutes passent, le vent souffle, et cette opportunité de l’ancien Sochalien est terriblement isolée face à un club de Klaksvik dont le budget de fonctionnement tourne autour de 800 000 euros. Pour ce dernier quart d’heure, Fonseca décide de lancer Jonathan David et Edon Zhegrova pour forcer la décision. Un ultime coup franc de 30 mètres dans le temps additionnel de l’international kosovar marque la fin de ce long calvaire pour les Lillois et le début d’une nuit infinie aux Îles Féroé : à jamais, l’histoire retiendra que le premier point glané en Coupe d’Europe par un club de cet archipel de 53 000 habitants était face au LOSC.

KÍ Klaksvík (5-4-1) : Johansson – Da Silva, Pavlovic, Forren, Faero, Danielsen (Mikkelsen, 77e) – Frederiksberg, Andreasen, Joensen, Kronberg (Hansson, 62e) – Klettskard (Gussias, 62e). Entraîneur : Magne Hoseth.

LOSC (4-2-3-1) : Mannone – Zedadka, Gudmundsson, Yoro, Alexsandro – Bouaddi, André (Miramon, 64e) – Yazici (Zhegrova, 77e), Haraldsson, Virginius (David, 77e) – Messoussa (Malouda, 64e). Entraîneur : Paulo Fonseca.