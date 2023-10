Pronostic Klaksvik Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Lille se sort du piège Klaksvik

Si on s’arrête à la surface, Klaksvik apparaît comme le parfait adversaire à affronter pour Lille. Cependant, cette équipe ne sera pas à prendre à la légère. Champion en titre des Îles Féroé, Klaksvik s’est signalé cet été lors des tours préliminaires de la Ligue des champions en sortant des clubs comme Ferencvaros ou Hacken. Les Féroïens, premiers joueurs du pays à atteindre ce niveau, avaient seulement buté au 3e tour face à Molde, puis contre le Sheriff Tiraspol en barrage de la Ligue Europa. Finalement, Klaksvik se retrouve donc dans cette Conference League où il a perdu de peu son premier match sur la pelouse du Slovan Bratislava (2-1). Sur la scène nationale, le club féroïen est déjà champion puisqu’il possède 12 points de plus que le B36 Torshavn à 3 journées de la fin. Les hommes à surveiller sont Klettskard et Frederiksberg, les deux meilleurs buteurs du club.

En face, Lille participe à cette Conference League grâce à sa 5e place en Ligue 1 l’an passé. Obligé de passer par un barrage, le LOSC s’en est difficilement sorti face aux Croates de Rijeka. En revanche, les Nordistes n’ont pas raté leur première en phase de groupes en prenant le dessus sur Ljubljana (2-0). Solide dans cette entame de championnat, le LOSC a perdu deux matchs de Ligue 1, à chaque fois au lendemain d’un match européen. Le week-end dernier, les protégés de Fonseca se sont repris en allant chercher une victoire au Havre (0-2) qui leur permet d’occuper la 7e place du classement. La bande de Fonseca veut confirmer lors de ce déplacement à Klaksvik avant la double confrontation face au Slovan Bratislava qui paraît être l’adversaire le plus costaud du groupe. En forme, un Lille vigilant ne devrait pas tomber dans le piège à Klaksvik. Toujours meilleur buteur lillois, David (4 buts toutes compétitions confondues) est attendu.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

