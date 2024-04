Pronostic OM Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (+100€ DIRECT offerts)

Envie de parier sur l’affiche de ce dimanche soir en Ligue ? Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier sur nos pronostics PSG – Lyon !

L’OM plie mais ne rompt pas

La formation des Bouches-du-Rhône est dans une période intense puisqu’elle enchaine les matchs tous les 3 jours. En effet, l’OM va disputer jeudi prochain la demi-finale de l’Europa League face à l’Atalanta Bergame. Pour atteindre ce stade, les Olympiens ont notamment battu le Shakhtar, Villarreal et le Benfica lors des matchs à élimination directe, en l’emportant à chaque fois à domicile. La fatigue engendrée par ces rencontres se fait ressentir en championnat puisque l’OM occupe seulement la 8e place avec 5 points de retard sur le dernier strapontin européen occupé par … Lens. En cas de succès ce dimanche, Marseille pourrait se replacer dans la course à l’Europe. Tenu en échec à Toulouse (2-2) le week-end dernier, le club olympien a de nouveau partagé les points avec Nice (2-2) en milieu de semaine. Lors de cette rencontre, les Phocéens ont disputé une mi-temps en infériorité numérique à la suite de l’expulsion sévère de Moumbagna. De son côté, Aubameyang a profité d’un penalty généreusement accordé pour inscrire son 13e but. Le Gabonais regrettera sa dernière opportunité conclue sur la barre de Bulka.

Lens pas au mieux

En face, le Racing Club de Lens est quant à lui concentré sur la course à l’Europe mais son rythme est assez moyen. 2e de Ligue 1 l’an passé, la formation artésienne a connu beaucoup plus de difficultés cette année, en étant beaucoup moins régulier, mais cette belle équipe montée par Franck Haise parvient à rester dans le coup pour l’Europe. Lors des dernières semaines, les Sang et Or ont connu plusieurs contre-performances, avec 4 matchs sans victoire dont 3 défaites face à Nice, Lille, et plus surprenant face à Metz. Mais le week-end dernier, les Nordistes ont profité de la réception de la lanterne rouge clermontoise pour se relancer (1-0). Les Lensois ont profité d’un penalty de Sotoca en début de match pour prendre les 3 points. Toutefois, la prestation des Nordistes fut loin d’être rassurante.

Quelques absents pour ce choc

Pour l’OM, Moumbagna est donc suspendu, tandis que Rongier, Nadir, Meïté, Merlin et Mbemba restent blessés. L’ancien Lensois Clauss a signé son retour de blessure par un superbe but face à Nice. Comme il l’avait fait à Toulouse, Gasset pourrait décider d’opérer à des rotations dans l’optique de la confrontation européenne. Du côté de Lens, il y a aussi un suspendu, Gradit, qui pourrait voir Aguilar (retour de suspension) prendre sa place. Les blessés de la semaine passée, Chavez et le supersub Saïd, sont incertains.

Les compos probables pour OM – Lens :

Marseille : Lopez – Murillo, Gigot, Balerdi, Garcia – Veretout, Kondogbia, Harit – Ndiaye, Aubameyang, Correa.

Lens : Samba – Aguilar, Danso, Medina – Frankowski, Diouf, El-Aynaoui, Machado – Sotoca, Wahi, Da Costa.

Encore un match nul à buts pour l’OM face à Lens ?

La 31e journée de Ligue se conclut par une très belle affiche entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Marseille est fatigué et a du mal à tenir le niveau sur 90 minutes, mais il y a tout de même un bel état d’esprit retrouvé. De plus, les Phocéens n’ont perdu qu’une seule fois de toute la saison à domicile toutes compétitions confondues (face à Paris). Entre une équipe de l’OM tournée vers sa demi-finale européenne et des Lensois loin d’être au meilleur de leur forme, les deux formations pourraient se quitter sur un nul, qui ne ferait les affaires de personne.

