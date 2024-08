Lens refuse une première offre de Marseille pour Elye Wahi

Cherche numéro 9 de toute urgence sur la Canebière.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la reprise de la Ligue 1 – dix jours, précisément -, et l’Olympique de Marseille ne sait toujours pas qui occupera la pointe de son attaque. Si Youssoufa Moukoko est espéré, les dirigeants olympiens planchent sur d’autres dossiers pour leur secteur offensif. Dont celui d’Elye Wahi, qui a passé une saison mitigée à Lens, et qui pourrait bien avoir envie d’aller voir (déjà) ailleurs. Le joueur serait intéressé pour passer du nord au sud de la France, mais Lens ne l’entend pas de cette oreille, et aurait déjà repoussé, selon les informations de RMC Sport, une offre marseillaise s’élevant à 20 millions d’euros hors bonus. Plusieurs clubs anglais, dont Leicester et West Ham, seraient aussi sur le dossier. Les Sang et Or, qui avaient déboursé une trentaine de millions d’euros l’été dernier pour faire venir Wahi de Montpellier, voudraient ne pas perdre d’argent sur ce deal.

Tout bénéf’ pour Faris Moumbagna, en attendant.

