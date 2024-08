Youssoupha Moukoko vers Marseille ?

L’OM poursuit ses emplettes.

Après notamment Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg ou Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille pourrait rapidement enregistrer un nouveau renfort séduisant. Plus vraiment dans les plans du côté du Borussia Dortmund ces derniers mois, Youssoupha Moukoko aurait en effet choisi la Canebière pour tenter de se relancer, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Ce dernier affirme que l’international allemand de 19 ans disposait de cinq offres de clubs européens.

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!

Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.

Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.

Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024