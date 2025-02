En direct : le dernier jour du mercato hivernal

14h29 : Le Red Star signe Pierre Lemonnier, défenseur central de 31 ans, en provenance de Guingamp selon le club. Rennais de naissance, il quitte le Stade Rennais pour… ne pas y retourner. Tout de suite moins intéressant.

14h25 : Je me suis fait embrouiller par mon rédac’ chef par ce que j’étais pas drôle. J’essaye de me rattraper sans réel succès.

14h24 : Vu comment c’est parti pour Rennes, ça va changer d’entraîneur à la dernière minute. En mode : « On a juste permis à Habib de réaliser son rêve d’enfant » mais en fait ça l’a pranké.

14h18 : Is Rennes the new Chelsea ? Vous avez 4h.

14h16 : Le foot respectent même plus les pauses dej’. Ça me balance tout alors que j’ai mon panini au saumon dans la main droite et mon pain au chocolat à 30 centimes dans la main gauche.

14h09 : Plus efficace que le gouvernement en remaniement. Rennes viennent d’annoncer ENCORE un autre transfert. Mousa Al-Tamari, attaquant jordanien tout droit venu de Montpellier, un deal signe pour trois ans et demi selon le club.

14h00 : Lille se sépare (temporairement) de Mohamed Bayo et le prête au Royal Antwerp. Officiellement prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de saison avec plus de 47 matchs au compteur sous le maillot des Dogues, il va tenter de retrouver de l’élan avec un p’tit à-fond de Jupiler.

Mohamed Bayo (26) speelt tot het einde van dit seizoen voor RAFC. De centrumspits wordt gehuurd van het Franse LOSC Lille, zonder aankoopoptie. ✍️🔴⚪ Bayo is aan zijn derde seizoen bezig bij de Noord-Franse club en werd eerder al eens uitgeleend, aan Le Havre. In 47 matchen… pic.twitter.com/eBoI3sTfGo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 3, 2025

13h45 : Manchester City prêt à aligner 60 millions à Porto pour s’emparer de Nicolás González d’après Marca. L’ancien barcelonais de 23 ans pourrait ainsi remplacer Rodri, out sur blessure aux ligaments, au poste de sentinelle. Pep n’a pas vraiment mis le frein à main sur ce mercato, et sa dernière lubie est en cours de validation. City avait déjà tenté un premier coup avec un peu plus de 40 millions, mais Porto avait dit non.

13h40 : Jayden Danns signe un contrat longue durée avec Liverpool avant de partir en prêt à Sunderland. Le buteur de 19 ans, se voit offrir un contrat tout en étant envoyé à Sunderland pour y gagner du temps de jeu. Danns est déjà à Sunderland pour y passer sa visite médicale

13h35 : Portland Timbers fonce sur David Pereira da Costa. Selon Sky Sports News, Portland Timbers est tout proche de s’offrir le milieu offensif du RC Lens. Un accord aurait été trouvé pour un transfert définitif, alors qu’il lui restait encore 17 mois de contrat chez les Sang et Or.

13h23 : Chelsea lorgne sur la pépite de Saint-Étienne : Mathis Amougou. D’après L’Équipe, le milieu de terrain de 19 ans ainsi que le clyb aurait déjà trouvé un accord avec les Blues. Le plan ? Le signer puis l’envoyer s’aguerrir du côté de Strasbourg.

13h17 : Christopher Nkunku va rester à Chelsea selon The Athletic. Mis sur le côté par le coach Enzo Maresca, le Français a suscité l’intérêt de Manchester United et du Bayern, mais les négos ont vite calé. Chelsea était chaud pour le lâcher contre 78 patates, sauf que les deux clubs ne comptaient pas mettre plus de 55 millions. United a bien tenté le coup du prêt, mais ni les Blues ni Nkunku n’étaient chauds.

13h11 : Deuxième recrue dès la mi-journée pour Dortmund : Daniel Svensson en provenance de Nordsjaelland (première division danoise). Le latéral gauche suédois de 22 ans a connu sa première cape avec la Suède en octobre dernier. Il rejoint le BvB en prêt avec une option d’achat obligatoire l’été prochain.

Hej, Daniel! 👋🇸🇪 Borussia Dortmund hat sich mit dem @FCNordsjaelland auf eine Leihe von Linksverteidiger Daniel Svensson geeinigt. Der 22-Jährige absolvierte am Sonntag erfolgreich den Medizincheck und erhält die Rückennummer 24. Zur Meldung: 👉 https://t.co/0mixB4GdAc pic.twitter.com/Q1E6KMIJMq — Borussia Dortmund (@BVB) February 3, 2025

13:05 : Crystal Palace tient bon. D’après The Guardian, les Eagles ont refusé une offre monstrueuse de 84 millions d’euros de la part de Tottenham pour Marc Guéhi. Une info confirmée par BBC. De quoi refroidir les prétendants… ou les chauffer ?

12h58 : Montpellier renforce son secteur défensif. Bamo Meïté, au placard depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, rejoint le MHSC selon les informations de L’Équipe. Un renfort nécessaire pour la pire défense du championnat.

12h52 : À défaut d’avoir eu Cherki, Dortmund semble bien parti pour signer Carney Chukwuemeka. Le milieu de terrain ne jouait quasiment plus à Chelsea. Selon la BBC, il devrait passer sa visite médicale à Dortmund dans l’après-midi et rejoindre les Jaune et Noir en prêt jusqu’à la fin de saison.

12h45 : Au ministère de la défense, le Stade Rennais est très fier de présenter Anthony Rouault en provenance de Stuttgart. L’ancien protégé de Toulouse revient en France après un an et demi de l’autre côté du Rhin. «Je serai bientôt Breton, je mangerai des galettes saucisses, promis (rires).» a t-il déclaré. L’Équipe évoque un montant autour des 15 millions d’euros !

Apporter sa pierre à l'édifice et défendre le blason. 🧱#DegemerMatAnthony pic.twitter.com/8CliNom38R — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 3, 2025

12h34 : James Ward-Prowse est de retour à West Ham. Le Juninho anglais était prêté à Nottingham Forest depuis le début de la saison. Après dix petits matchs disputés chez les troisièmes du championnat, l’artificier retrouve les Hammers et évoluera sous Graham Potter. Hâte de le revoir marquer des bangers sur coup de pied arrêté.

West Ham United can confirm James Ward-Prowse has returned to the Club ⚒️ — West Ham United (@WestHam) February 3, 2025

12h28 : C’est le retour du serpent de mer le plus connu de Provence ! Foot Mercato rapporte que l’Olympique de Marseille a relancé la piste menant à Ismaël Bennacer. Le dossier était déjà chaud l’été dernier. L’international algérien pourrait venir remplacer numériquement Ismaël Koné.

12h22 : Le Stade Rennais continue son remaniement. Foot Mercato annonce une nouvelle recrue au ministère du milieu de terrain. Après Lilian Brassier, c’est Ismaël Koné qui va rejoindre les Rouge et Noir en provenance de l’OM. Ce sera un prêt avec une option d’achat aux alentours de 14 millions d’euros pour le Canadien.

12h16 : Alors qu’on se demandait justement si Rayan Cherki irait à Dortmund, L’Équipe annonce que l’Olympique Lyonnais a refusé une offre pour le crack français. John Textor aurait décliné une proposition de 22,5 millions d’euros de la part des Allemands. Le président avait déclaré ce week-end que l’international français ne partirait pas. Chose promise, chose due.

12h00 : Nous sommes à la mi-journée, et il reste 12 heures de mercato en France. Plusieurs dossiers chauds sont encore en suspens : où Mathys Tel va-t-il atterrir ? Quel transfert improbable le Stade Rennais va-t-il nous sortir ? Cherki, Dortmund ou pas ? Qui réussira à obtenir Marc Guéhi ? Qu’est ce que vous allez déjeuner ? Un bon gros poulet comme le transfert de Kroupi à l’OL ?

11h53 : Hein ? Quoi ? Eli Kroupi serait sur le point de signer à Lyon avant de retourner en prêt à Lorient selon une source britannique. Quelle manigance va encore nous mijoter John Textor pour contourner l’interdiction de recrutement de l’OL ? C’est toute la question !

Understand Lorient's 18-year-old forward Eli Junior Kroupi is set to sign for Lyon before returning on loan to Lorient. West Ham and Bournemouth had both explored a deal.🇫🇷 pic.twitter.com/zwea0yAM8D — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2025

11h42 : Marcus Edwards rejoint Burnley en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le joueur appartenant au Sporting Portugal retourne en Angleterre, cette fois-ci en Championship, pour aider Burnley à retrouver la Premier League. L’ailier anglais retrouvera un entraîneur qu’il connaît bien : Scott Parker avait déjà coaché Edwards à l’académie de Tottenham.

We are delighted to confirm the signing of forward Marcus Edwards from Sporting CP on loan until the end of the season 🤝 Welcome to Burnley, Marcus 🟣🔵 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 3, 2025

11h35 : Foot Mercato annonce l’arrivée d’Ayanda Sishuba à Rennes. Le milieu offensif formé à Lens était parti à l’Hellas Vérone lors du dernier mercato pour 2,5 millions d’euros. Après une première moitié de saison sans le moindre match avec l’équipe première, Sishuba revient en Ligue 1. Opération maintien pour Rennes, opération relance pour le jeune Belge.

11h27 : André Silva est prêté par Leipzig au Werder Brême jusqu’à la fin de saison. Le RB Leipzig a officialisé le départ de son attaquant jusqu’à juillet sur son compte X.

Leihe bis Sommer🤝 André #Silva wechselt bis Saisonende zu Werder Bremen. Viel Erfolg an der Weser, @andrevsilva19! — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 3, 2025

11h20 : À quel montant s’élèvera la plus-value que Brighton va réaliser sur ce nouveau crack ? Les Seagulls annoncent la signature du jeune espoir grec, Stefanos Tzimas. Le défenseur central avait été prêté à Nuremberg en 2. Bundesliga. Le club allemand a activé l’option d’achat pour Tzimas ce mois-ci et l’a revendu dans la foulée pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Cependant, il rejoindra Brighton qu’en fin de saison.

We are delighted to confirm the signing of Stefanos Tzimas from Bundesliga 2 side FC Nuremburg. 😁 The 19-year-old has signed a contract that runs until June 2030, but he will remain in Germany until the end of the season. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2025

11h11 : Le FC Nantes aurait trouvé un accord avec Elia Meschack en provenance des Young Boys de Berne. L’Équipe annonce que les Canaris se serait mis d’accord pour signer l’attaquant congolais et étoffer leur armada offensive. Meschack compte zéro but et une passe décisive en quinze matchs de championnat cette saison. On espère qu’il retrouvera le chemin des filets en Ligue 1.

11h02 : Le mercato, ce n’est pas que pour les joueurs. Selon les informations de L’Equipe, c’est fini pour Luka Elsner à Reims après la défaite contre Nantes ce dimanche. Son remplaçant ? Son adjoint Samba Diawara. Outch.

Comme attendu, l'entraîneur Luka Elsner a été remercié par Reims, six mois après sa nomination. Son adjoint Samba Diawara va prendre la relève. https://t.co/USZiHKXVbV pic.twitter.com/bPbsLYWeYO — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 3, 2025

10h57 : Le feuilleton Kevin Danso est enfin terminé. L’Autrichien quitte les Sang et Or pour rejoindre les Spurs de Tottenham. Les Londoniens viennent d’annoncer l’arrivée de leur nouveau défenseur central. Les Lensois reçoivent un beau chèque aux alentours de 25 millions d’euros. Pour pallier aux départs de leurs deux défenseurs phares, Khusanov et Danso, Lens discute avec le jeune espoir Nidal Čelik en provenance de Sarajevo, annonce L’Équipe.

10h45 : Du mouvement à Chelsea ! Alors qu’Axel Disasi est courtisé par Tottenham, l’international français priorise un départ vers Aston Villa rapporte L’Équipe. Selon Sky Sports, João Félix serait à Milan pour discuter avec les Rossoneri. Le latéral anglais Ben Chilwell prend, lui, la direction du sud de Londres pour aller à Crystal Palace annonce le Daily Mail !

10h30 : Combien de millions va dépenser le Stade rennais ? Combien de mouvements pour conclure ce mercato de l’urgence et de la panique ? Après Seko Fofana, Brice Samba, Lilian Brassier et Kyogo Furuhashi, les Bretons n’en ont pas du tout fini avec leur restructuration de l’effectif. Moussa Al-Tamari, Kazeem Olaigbe et Anthony Rouault arrivent, en plus possiblement d’Ismaël Koné en prêt et d’un éventuel retour de Jérémy Jacquet en provenance de Clermont. Et beh.

10h27 : Pour ceux qui ont raté la grande nouvelle de la fin de soirée de dimanche : Ruben Amorim a enfin réussi à se débarrasser de son copain Marcus Rashford en l’envoyant à Aston Villa. Bon coup ou pas pour les Villans ?

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025

10h25 : Coucou tout le monde ! EN-FIN, c’est le dernier jour de l’interminable mercato hivernal après un interminable mois de janvier. On va pouvoir repasser essentiellement au terrain, au jeu, aux équipes qui ne vont plus bouger, mais avant cela, c’est l’heure des transferts de dernière minute, des panic buys ou panic loans, et des problèmes de fax. Normalement, on devrait un peu se régaler. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey !

