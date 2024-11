Wissam Ben Yedder condamné à deux ans de prison avec sursis

Sortie de route confirmée.

Deux mois après les faits déroulés dans la nuit dans la nuit du 6 au 7 septembre, le tribunal correctionnel de Nice a tranché dans l’affaire Wissam Ben Yedder, ce mardi.

Reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, d’un refus d’obtempérer et d’agression sexuelle, l’international français de 34 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis, une amende de 5 000 euros, une suspension de permis de six mois ainsi qu’une obligation de soins et 6500 euros à verser à la victime, une jeune femme de 23 ans.

Lors de l’audience, le 16 octobre, le parquet azuréen avait requis une peine de deux ans et demi de prison contre le natif de Sarcelles, dont dix-huit mois avec sursis. Wissam Ben Yedder avait alors nié avoir agressé sexuellement sa victime et utilisé, pour expliquer ses écarts de conduite, l’argument difficilement recevable de l’addiction à l’alcool.

Pour lui, les ennuis ne se sont d’ailleurs pas terminés puisque, déjà placé sous contrôle judiciaire depuis quelques semaines pour une autre affaire de viol et d’agression sexuelle datant de 2023, il devra répondre de ses actes fin décembre concernant des violences psychologiques contre son épouse dans le cadre de la procédure de leur divorce.

Ludovic Obraniak : « Même moi, j’ai décroché un peu »