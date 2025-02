Ismaël Bennacer arrive à l’OM

Le gros coup sur le gong.

L’OM continue de se construire un milieu de terrain digne de la Ligue des champions. Selon les informations de L’Équipe, Ismaël Bennacer, déjà pisté l’été dernier, doit arriver à Marseille. Le club phocéen a trouvé un accord avec l’AC Milan pour un prêt avec une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, en plus de bonus.

Un profil compatible avec le style De Zerbi ?

Une future recrue confirmée par Pablo Longoria, invité de l’After Foot sur RMC ce lundi soir, qui a seulement précisé qu’il fallait encore que tous les documents soient signés.

La raison de ce choix ? « Pour avoir plus d’alternatives à donner au coach au milieu de terrain. Après, comme toujours, c’est à lui de faire ses choix. On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un numéro 6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach, explique le boss de l’OM. C’est un joueur complémentaire avec des caractéristiques qu’on pense compatibles avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Ça nous semblait intéressant de pouvoir réaliser une opération comme ça. »

Tenu à l’écart des terrains à cause d’une blessure depuis le début de saison, Bennacer avait retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines avec l’AC Milan (7 apparitions lors des 9 derniers matchs milanais).

Et pour ceux qui veulent (re)lire l’interview de Bennacer accordée à So Foot le mois dernier, c’est encore et toujours disponible gratuitement.

