Marcus Rashford quitte officiellement Manchester United

Incroyable mais Marcus Rashford a 27 ans.

Indésirable à Manchester United depuis l’arrivée de Rúben Amorim, Marcus Rashford a enfin trouvé un point de chute. L’attaquant anglais a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Aston Villa, comme l’a officialisé le club de Birmingham ce dimanche soir. D’après Fabrizio Romano, les Villans prendraient en charge 75% du salaire de Rashford tandis qu’une option d’achat d’un peu moins de 50 millions d’euros serait incluse dans l’accord entre les deux clubs. Le Mancunien pourrait donc signer un contrat de trois ans à Aston Villa à l’issue de la saison. Il vient remplacer Jhon Durán, parti à Al Nassr contre un sacré chèque.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025