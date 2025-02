Arsenal démonte Manchester City

Toujours aussi fébrile, Manchester City s’est logiquement et largement incliné à Arsenal lors de la 24e journée de Premier League malgré un but d’Erling Haaland. Supérieurs aux Sky Blues , les Gunners prennent neuf points d’avance sur les Citizens et reviennent à six unités du fauteuil de leader où est assis Liverpool.

Arsenal 5-1 Manchester City

Buts : Ödegaard (2e), Partey (57e), Lewis-Skelly (62e), Havertz (76e) et Nwaneri (90e+3) pour Arsenal // Haaland (55e) pour Manchester City

Place du con ou pas, là n’est pas le débat. Ce dimanche après-midi, il n’y en a d’ailleurs eu aucun. Car à l’occasion de la 24e journée de Premier League, Arsenal a désossé Manchester City en menant quasiment toute la partie (seule quatre minutes ont, en effet, échappé à la domination des Gunners). Pourquoi, comment ? Parce que les Londoniens sont meilleurs que les Sky Blues, tout simplement. Et parce que les deux équipes ont évolué à leur niveau, tout logiquement. Le pire pour les Citizens, désormais quatrièmes avec neuf points de retard sur leur bourreau, c’est que ce résultat ne représente absolument pas une surprise. Deuxième à six unités de Liverpool (le leader du championnat, qui dispose d’un match supplémentaire à disputer), la bande de Mikel Arteta a définitivement surpassé celle de Pep Guardiola.

Des boulettes mancuniennes au menu

Très tôt, les Londoniens prennent donc le match en main : profitant d’une erreur de Manuel Akanji au bout d’une poignée de secondes, Martin Ödegaard ouvre le score sur un service de Kai Havertz. Puis, Gabriel Martinelli breake dans la foulée… mais heureusement pour les Citizens, le but est annulé pour hors-jeu. Décidément généreux en boulettes avec une mauvaise relance de Stefan Ortega vers Mateo Kovačić, les visiteurs offrent ensuite une nouvelle chance à Declan Rice et Havertz qui la laissent passer.

L’orage s’étant visiblement envolé, les Sky Blues peuvent alors souffler et se montrer progressivement dangereux. En témoignent l’énorme déviation de David Raya sur une tête de Joško Gvardiol qui termine sur la barre transversale, ou les interventions décisives du gardien espagnol devant Savinho et Bernardo Silva peu avant l’entracte. N’empêche qu’à la pause, ce sont bien les Gunners qui mènent la danse.

Un but d’Haaland et un pastis comme digestifs

Au retour des vestiaires, un grand homme se met rapidement en évidence : trouvé par Savinho, Erling Haaland envoie un coup de casque au fond des filets. City qui égalise, est-ce dès lors un City retrouvé ? Les événements de cette saison ont trop souvent répondu non à cette question, et Arsenal ne tourne pas longtemps autour de cette interrogation : quelques instants plus tard, Thomas Partey récupère un ballon perdu par Phil Foden et balance un missile dans les cages alors que Myles Lewis-Skelly trouve lui aussi la faille.

ARSENAL FAIT LE BREAK, CE MATCH EST FOU 🤯 Lewis-Skelly marque le 3e but pour Arsenal face à Manchester City ⚽️#ARSMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/OEeYWUQS80 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 2, 2025

Que dire, que penser des joueurs de Guardiola ? Sans réelle réaction, le champion en titre peut seulement constater la supériorité d’un adversaire qui l’a longtemps réduit en miettes. Et si Ortega retarde une sanction plus lourde en détournant une tentative de Gabriel Martinelli, le portier doit s’incliner une énième fois face à un Havertz cherché par l’ailier anglais. Sans oublier le renversement de jeu de Rice pour Ethan Nwaneri, dans le temps additionnel. 5-1, la sentence est irrévocable… et les statuts de favoris désormais échangés.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly (Calafiori, 90e) – Rice, Partey, Ødegaard (Merino, 83e) – Martinelli, Trossard (Nwaneri, 83e), Havertz (Sterling, 90e). Entraîneur : Arteta.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol – Kovačić, Bernardo – Savinho, Marmoush (De Bruyne, 72e), Foden (McAtee, 72e) – Haaland. Entraîneur : Guardiola.