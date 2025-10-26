Arsenal continue sa marche en avant, Manchester City chute face à Aston Villa

Les courses au titre et à la relégation relancées.

Pour cette neuvième journée de Premier League, il y en avait pour tous les goûts : des matchs pour relancer la course au titre, des rencontres frissons en queue de classement et des surprises potentielles. Finalement, c’est Arsenal et Bournemouth qui signent les meilleures opérations du week-end puisque les Gunners s’envolent au classement avec cette nouvelle victoire face à Crystal Palace (1-0), tandis que les Cherries montent à la deuxième place avec quatre unités de retard sur le leader et une victoire 2 à 0 face à Nottingham Forest pour la première en championnat de Sean Dyche.

Arsenal s’envole au classement

Dans un derby londonien qui avait tout du match piège pour les protégés de Mikel Arteta, les Gunners ont réussi à s’imposer face aux vainqueurs de la dernière édition de la FA Cup, grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Eberechi Eze, évidemment à la reprise d’un coup franc signé Declan Rice (1-0, 39e). Avec quatre points d’avance sur Bournemouth, nouveau dauphin, Arsenal réalise la meilleure opération du week-end en confortant sa première place, même si la saison est encore longue.

Si Sunderland avait frappé un grand coup en s’adjugeant la deuxième place samedi, Bournemouth leur a laissé 24h de joie avant de leur griller la politesse en s’imposant face à Nottingham Forest. Tout s’est joué en première période pour les Cherries qui ont assuré leur victoire grâce à Marcus Tavernier (1-0, 25e) et Eli Kroupi Junior (2-0, 40e). De quoi gâcher la première en PL de Sean Dyche, nouveau coach de Forest.

Arsenal are starting to run away in the Premier League title race 👀🏆 pic.twitter.com/jPNwOgaw77 — LiveScore (@livescore) October 26, 2025

Le cauchemar continue pour Wolverhampton

Dans le match de la peur en bas du classement, Wolverhampton pensait jusqu’à la dernière minute du temps additionnel tenir un point crucial dans la course au maintien, avant que Lyle Foster ne vienne éteindre la lumière pour les Wolves. Un match à rebondissements puisque ce sont les Clarets qui avaient frappé fort d’entrée avec un doublé de Zian Flemming (0-1, 14e) en un quart d’heure (0-2, 30e). Les protégés de Vítor Pereira ont pourtant refait leur retard en six minutes grâce au penalty transformé par Jorgen Strand Larsen (1-2, 42e) et l’égalisation signé de l’ancien rémois Marshall Munetsi (2-2, 45e+4). Mais dans le temps additionnel, Foster a parfaitement concrétisé l’offrande d’Hannibal Mejbri (2-3, 90e+5) pour permettre à Burnley de se donner un peu d’air au classement.

La véritable contre-performance du ce dimanche est venue de Manchester City qui s’est incliné sur le plus petit des écarts à Villa Park. C’est une nouvelle fois Matty Cash qui a permis à Aston Villa de prendre les devants au tableau d’affichage (1-0, 19e), avant que la défense des Villans ne frustre Erling Haaland et l’armada offensive des Citizens.

Enfin la bonne pour Arsenal ?

Arsenal 1-0 Crystal Palace

But : Eze (39e) pour les Gunners

Aston Villa 1-0 Manchester City

But : Cash (19e) pour les Villans

AFC Bournemouth 2-0 Nottingham Forest

Buts : Tavernier (25e), Kroupi Jr (40e) pour les Cherries

Wolverhampton 2-3 Burnley

Buts : Larsen (42e, sp), Munetsi (45e+4) pour les Wolves // Flemming (14e, 30e), Foster (90e+5) pour les Clarets

