  Angleterre
  Nottingham Forest

Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison

Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison

Bienvenue sur le banc éjectable.

Trois entraîneurs avant Halloween, ce n’est plus une rotation, c’est un carrousel. Nottingham Forest a annoncé ce mardi l’arrivée de Sean Dyche sur son banc, histoire de tenter un dernier rempotage avant que la saison ne parte complètement en friche.

Le pompier roux revient à la maison

Le club 18e de Premier League et en galère en Ligue Europa a donc dégainé l’ancien gourou de Burnley pour remplacer Ange Postecoglou, viré samedi après un mois et neuf jours d’intérim express et une défaite cuisante face à Chelsea (0-3).

Dyche, 54 ans, connaît la maison. Il a été formé à Forest avant d’aller barouder un peu partout, souvent avec plus de caractère que de moyens. Présenté comme un « manager respecté et expérimenté » (traduire : il sait gérer des crises sans perdre ses cordes vocales), il s’est engagé jusqu’en 2027. Première mission, Porto, jeudi soir, en Ligue Europa, pour tenter de redonner un peu de tenue à une équipe qui fuit de partout.

Troisième coach, troisième pari. À ce rythme-là, la pelouse du City Ground va devenir un PMU.

