Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison

Bienvenue sur le banc éjectable.

Trois entraîneurs avant Halloween, ce n’est plus une rotation, c’est un carrousel. Nottingham Forest a annoncé ce mardi l’arrivée de Sean Dyche sur son banc, histoire de tenter un dernier rempotage avant que la saison ne parte complètement en friche.

Le pompier roux revient à la maison

Le club 18e de Premier League et en galère en Ligue Europa a donc dégainé l’ancien gourou de Burnley pour remplacer Ange Postecoglou, viré samedi après un mois et neuf jours d’intérim express et une défaite cuisante face à Chelsea (0-3).

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos. The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

Dyche, 54 ans, connaît la maison. Il a été formé à Forest avant d’aller barouder un peu partout, souvent avec plus de caractère que de moyens. Présenté comme un « manager respecté et expérimenté » (traduire : il sait gérer des crises sans perdre ses cordes vocales), il s’est engagé jusqu’en 2027. Première mission, Porto, jeudi soir, en Ligue Europa, pour tenter de redonner un peu de tenue à une équipe qui fuit de partout.

Troisième coach, troisième pari. À ce rythme-là, la pelouse du City Ground va devenir un PMU.

Sean Dyche vers Nottingham Forest ?