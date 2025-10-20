Sean Dyche vers Nottingham Forest ?

Sean of the dead forest.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Nottingham Forest. Septième la saison dernière et longtemps en lice pour une place en Ligue des Champions, le club d’Evángelos Marinákis enchaîne les contre-performances et… les entraîneurs. Alors que le héros de l’exercice précédent Nuno Espírito Santo avait été limogé dès septembre dernier pour ses déclarations publiques contre son président, son successeur Ange Postecoglou n’aura tenu que … 8 matchs à la tête des Reds (6 défaites et 2 nuls, loin de ses ambitions de trophée affichée).

Le Pascal Dupraz anglais à la rescousse

L’objectif du maintien se dessine pour Forest, ce qui justifie son intérêt pour le coach commando Sean Dyche, qui a donné son accord verbal au club d’après Sky Sports. Formé à Nottingham Forest à la fin des années 80, il apparaît comme un candidat crédible à plus d’un titre pour redresser l’équipe. Sur le plan économique, son arrivée libre serait une bonne opportunité pour un club déjà passé à deux doigts de sanctions pour écarts financiers.

De plus, le natif de Kettering est un spécialiste des opérations maintiens en Premier League : après avoir stabilisé pendant de nombreuses années « son » Burnley (qu’il a entraîné 10 ans) au plus haut niveau du foot anglais, porté de la Championship à la Ligue Europa, il a sauvé un Everton moribond de la descente entre 2023 et 2025. Ouvertement défensif, son style de jeu viendrait stabiliser une défense de Forest aux abois cette saison (15 buts encaissés en 8 matchs de championnat, 5 en 2 journées de C3).

Finies les conneries, hein Sean ?

