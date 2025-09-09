Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo

Il n’y a pas d’heure pour se faire virer.

Nottingham Forest a annoncé cette nuit, peu après minuit à l’heure anglaise, le licenciement de son coach Nuno Espiríto Santo. Un départ sur fond de tensions avec le bouillant propriétaire du club, Evangelos Marinakis. L’entraîneur avait publiquement regretté un manque d’unité au sein du club au mois d’août.

Le Portugais était arrivé en décembre 2023, alors que le club était 17e, et a mené Forest à une septième place en Premier League la saison passée. Il a aussi emmené son équipe en demi-finales de la FA Cup. Des résultats historiques qui avaient poussé sa direction à le prolonger de trois ans au mois de juin. Ses hommes ont pris quatre points lors des trois premières journées de championnat, ce qui place Nottingham en 10e position avant d’affronter Arsenal samedi.

« Le club remercie Nuno pour sa contribution durant une période très réussie au City Ground, en particulier son rôle lors de la saison 2024/25, qui restera à jamais gravée dans l’histoire du club », lit-on dans le communiqué. La BBC cite Ange Postecoglou comme remplaçant potentiel. Engagé en Ligue Europa, Forest affrontera notamment le Betis et le FC Porto.

Et pourquoi pas un retour de Sabri Lamouchi ?

