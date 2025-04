Nottingham Forest ne lâche rien pour la Ligue des champions !

Tottenham 1-2 Nottingham Forest

Buts : Richarlison (87e) // Anderson (5e), Wood (16e)

Spur sur la ville.

Quatre tirs, trois cadrés, deux buts : Nottingham Forest a donné une leçon de réalisme à Tottenham ce lundi (1-2). Battus lors des deux dernières journées, Matz Sels et sa bande se sont facilité la vie en ouvrant le score très vite grâce à Elliott Anderson, dont la frappe à l’entrée de la surface, déviée, a surpris Guglielmo Vicario (0-1, 5e). Le gardien italien est ensuite totalement passé au travers lorsqu’il a voulu intervenir sur le centre d’Anthony Elanga et qu’il s’est fait devancer par le coup de tête de Chris Wood (0-2, 16e). Le 19e but du Néo-Zélandais en Premier League.

Les Spurs sont déjà K.O. 🤯 Nottingham fait le break en 16 minutes, Chris Wood inscrit son 19ᵉ but en Premier League ⚡️#TOTNFO | #PremierLeague pic.twitter.com/VwVaesCLWU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 21, 2025

Tottenham a arrosé (21 tirs, 6 cadrés), mais Harry Toffolo a sauvé le ballon sur sa ligne (63e) et Matz Sels s’est opposé à Richarlison à bout portant (67e). Le Brésilien a pris sa revanche en décroisant une tête imparable sur un centre de Pedro Porro (1-2, 87e), mais trop tard. Tottenham passera la semaine à la 16e place du championnat, en pensant déjà probablement à sa demi-finale de Ligue Europa contre Bodø/Glimt. En haut de classement, Forest retrouve sa troisième place, et un peu d’oxygène dans une course à la Ligue des champions extrêmement tendue : Nottingham (3e), Newcastle (4e), Manchester City (5e), Chelsea (6e) et Aston Villa (7e) se tiennent en effet en trois petits points à cinq journées de la fin.

Attention au Nottingham-Chelsea de la 38e journée…

