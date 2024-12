Pronostic Nottingham Forest Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Cela devrait chiffrer entre Nottingham et Tottenham

Surprise de cette saison, Nottingham Forest, qui était attendu en bas de tableau, s’éloigne de la zone de relégation et nourrit des ambitions européennes. Après une défaite contre Manchester City (3-0), l’équipe a signé des victoires importantes face à Manchester United (2-3) et Aston Villa (2-1), avant de s’imposer à Brentford (0-2). Bien que les milieux Danilo et Sangaré soient toujours blessés, l’attaque de Forest repose sur Chris Wood, auteur de 10 buts en Premier League, qui pourrait encore briller tant sa forme est impressionnante cette saison.

Tottenham lutte cette saison pour atteindre ses objectifs, en raison de son irrégularité. Après une série de 3 matchs sans victoire, l’équipe a réagi avec un large succès contre Southampton (0-5), puis a battu Manchester United (4-3) en League Cup avant de subir une lourde défaite contre Liverpool (3-6). Le club souffre de nombreuses absences, notamment au niveau de sa défense et du milieu de terrain. Malgré cela, Tottenham reste la deuxième meilleure attaque du championnat, avec des joueurs clés comme Son, Maddison et Kulusevski. Cependant, les Spurs continuent d’encaisser et de marquer énormément de buts, une tendance qui pourrait se maintenir dans ce match.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

