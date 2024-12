Au tour de la Butte Paillade d’y aller de son communiqué

Les Héraults sont devenus des zéros.

Derniers de Ligue 1, balayés piteusement en Coupe de France, les supporters montpelliérains mangent leur pain noir depuis le début de saison. Le problème, c’est que les joueurs ou le club brillent plus par leurs sorties déplacées ou leur communication ratée que par leurs performances ces derniers temps. Après autant d’humiliations, la Butte Paillade 91 a décidé de sortir la sulfateuse, dans un communiqué des plus piquants. Évoquant une situation « catastrophique », le groupe de supporters parle d’une immense faute professionnelle en se référant à la défaite face au Puy, avant de s’attarder sur Téji Savanier. Sa sortie, « affligeante », est qualifiée comme la « goutte de trop », et les supporters réclament des « décisions fermes ».

📢 La Butte Paillade communique et tape fort après l'humiliation au Puy-en-Velay, perçue comme la goutte d'eau ! Laurent Nicollin, Téji Savanier, les joueurs... Tout le monde en prend pour son grade.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ pic.twitter.com/UbJ3exxAts — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 24, 2024

Regrettant un communiqué « laconique » du club et des excuses « rédigées par le service communication du club », ils s’attaquent ensuite à Laurent Nicollin, le président, comparant son attitude avec celle qu’aurait eue son père, Loulou. « Il y a fort à parier que les vacances d’hiver auraient été très courtes pour des joueurs qui ont un besoin urgent d’être secoués », avancent-ils, relançant sur le fait d’avoir « du mal à imaginer Loulou se faire tutoyer et taper dans le dos par certains de ses joueurs derniers du championnat ». Ils proposent même au club de « venir rappeler à tous ce qu’est la Paillade ».

Rendez-leur Giroud, Belhanda, Aït-Fana, Camara et Jourdren, pardi !

