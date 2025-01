Nikola Maksimović est out jusqu’à la fin de saison

« La Ligue 2 ? Vous continuez toujours tout droit, vous ne pourrez pas la louper ! »

Arrivé (libre) au MHSC fin octobre, titulaire indiscutable depuis, le défenseur central Nikola Maksimović (notamment passé par Naples et le Torino) ne rejouera plus cette saison, rapporte l’Agence France-Presse. Blessé à l’ischio-jambier de la cuisse droite et sorti sur civière lors de la défaite sur la pelouse de l’OL samedi (1-0), l’international serbe (25 capes) est écarté des terrains pour un petit moment. Il pourrait d’ailleurs passer sur le billard. Et à 33 ans, c’est rarement bon signe…

Dernière de Ligue 1, la Paillade n’avait pas forcément besoin de ça.

