Fodé Ballo-Touré signe six mois au Havre

Belle pêche pour Le Havre.

Le HAC a officialisé jeudi l’arrivée de Fodé Ballo-Touré libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l’AC Milan, annoncée il y a quelques jours. Le latéral gauche, qui portera le numéro 97, s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec le HAC, avant-dernier de Ligue 1 et en mission pour tenter de se maintenir. Il arrive pour pallier le départ de Christopher Opéri à İstanbul Başakşehir au début du mois de janvier.

Se relancer après une aventure milanaise peu convaincante

Trois ans et demi après avoir signé chez les Rossoneri, l’international sénégalais retrouve donc le championnat de France après avoir intégré un titre de champion d’Italie 2022 entre-temps. Formé au PSG qui ne l’avait pas gardé, Fodé Ballo-Touré avait rejoint le LOSC en 2017, puis l’AS Monaco deux saisons plus tard. De l’autre côté des Alpes, l’ancien Monégasque ne jouait presque pas et ne comptait que 26 apparitions. Après avoir été prêté à Fulham la saison dernière, il n’était plus apparu sur la pelouse avec l’équipe première milanaise.

Laurent Ruquier sera sûrement déçu.

Arsenal très solide, les clubs de Milan assurent et le Celtic se qualifie