Laurent Ruquier dévoile son mercato de rêve pour Le Havre

Ruquier qui parle de football ? On n’demande qu’à en rire.

Passionné de football et originaire du Havre, Laurent Ruquier a un temps envisagé dans sa vie de mettre quelques billes dans le monde du ballon rond. L’animateur de radio et de télévision avait en effet tenté de procéder au rachat du HAC en compagnie de Vikash Dhorasoo en 2009, sans succès. Ce vendredi sur RTL, son collègue Florian Gazan lui a rappelé cette anecdote en lui posant la question farfelue qu’on s’est tous déjà posée : « Si vous étiez président d’un club de football avec des moyens illimités, quels seraient vos trois joueurs recrutés en priorité ? »

Se mettant dans la peau d’un dirigeant du Havre dans un univers fantasmé, Laurent Ruquier a rapidement cité trois noms témoignant d’un certain goût pour le football hispanique. « Je ferais venir Grizou, puisque c’est mon joueur favori. Peut-être même qu’il pourrait devenir entraîneur ou membre du club par la suite en fin de carrière. Il ferait sa dernière saison de joueur au Havre. Et puisque je ne suis pas totalement fou, je prendrais les deux ailiers de l’équipe nationale espagnole qui m’ont beaucoup impressionné : Lamine Yamal et Nico Williams. »

Un vrai joueur de Football Manager aurait cité Talles Wander, Claudio Echeverri et Kendry Paez.

