Nice assure et se rassure face au Havre

Nice 2-1 Le Havre

Buts : Laborde (55e SP) & Bouanani (75e) pour l’OGCN // G. Lloris (90e +2) pour le HAC

Au DD (Didier Digard, bien sûr).

La dernière à domicile de l’année pour l’OGC Nice s’est bien passée. Sans la partie basse de sa tribune populaire ni onze de ses joueurs (Jonathan Clauss, Ali Abdi, Dante, entre autres), le Gym a gagné pour la première fois à la maison depuis un mois et demi. Trop tendre dans les deux surfaces, Le Havre a été la victime de la soirée (2-1) et reste barragiste.

En début de match, Nice a montré sa fébrilité récente, quand Marcin Bułka est parti aux fraises pour laisser Yoann Salmier cadrer sa tête… mais Tom Louchet a sauvé son gardien sur sa ligne (11e). Ensuite, Nice a tranquillement dominé la rencontre, malgré un 5-4-1 losange et quelques sorties de balle bien senties du HAC. Louchet a envoyé une praline sur la barre (35e), puis Gaëtan Laborde s’est réveillé : un penalty après une main de Salmier (1-0, 55e) et un gros travail pour la frappe croisée de Badredine Bouanani (2-0, 75e). Une victoire et un top 5 provisoire assurés, malgré un interminable temps additionnel de huit minutes. Gautier Lloris, de la tête, a d’ailleurs donné des sueurs froides à Franck Haise (2-1, 90e +2). Le Havre s’incline pour la 10e fois de la saison en Ligue 1.

2 goals in his last 3 matches with Nice, Badredine Bouanani 🇩🇿🦅 pic.twitter.com/L7aKnnXL2k — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 7, 2024

Le compte est bon.

Nice (4-3-3) : Bułka – Louchet, Rosario, Bombito, Nandjou Kwingoua (Doumbouya, 63e) – S. Diop, Boudaoui, Ndombele (Camara, 89e) – Guessand, Bouanani (Boga, 79e), Laborde (Moukoko, 89e). Entraîneur : Franck Haise.

Le Havre (5-4-1) : Desmas – Pembélé, Salmier, Youté Kinkoué, G. Lloris, Opéri – R. Ndiaye (Grandsir, 67e), A. Touré, Kechta (A. Ayew, 67e), Targhalline (Housni, 87e) – Ngoura (Zouaoui, 87e). Entraîneur : Didier Digard.

