Pronostic Nice Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice, le rebond face au Havre pour le retour de Digard

Nice est l’une des formations françaises qui connaît le plus de difficultés sur la scène européenne puisqu’elle a seulement pris 2 points en Ligue Europa. De plus, l’enchaînement des rencontres est préjudiciable pour l’équipe de Franck Haise qui doit composer avec une infirmerie pleine à craquer. Mal en point en Europe, le Gym montrait un bien meilleur visage en Ligue 1 au point d’être dans le top 5. Le week-end dernier, les Azuréens ont concédé une lourde défaite face à leur premier poursuivant, l’Olympique lyonnais (4-1). À la suite de ce revers, Nice a perdu une place au profit des Rhodaniens, pas malheureux des décisions arbitrales. Ce samedi, les Niçois affrontent un relégable et ont donc l’opportunité de se relancer en championnat pour consolider leur 6e place qui offre un ticket européen. Invaincu dans son stade en Ligue 1, l’OGCN reste sur une précieuse victoire contre Strasbourg (2-1) et espère rééditer cette prestation contre Le Havre. Sanson, Moffi, Clauss, Dante, Abdi, Ndayishimiye seront encore tous absents ce samedi. Au rayon des bonnes nouvelles, Boga devrait retrouver le groupe pour la venue du Havre.

En face, Le Havre fait partie des formations qui devrait lutter pour son maintien cette saison. Actuellement, le club normand occupe la place de premier relégable. La formation entraînée par Didier Digard, qui avait démarré sa carrière de coach à Nice, a réussi depuis le début de saison à s’imposer face à des adversaires à sa portée, Saint-Étienne, Auxerre, Nantes et Montpellier, mais souffre lors des autres affiches. Le week-end dernier, les Havrais ont perdu un match important à domicile face à Angers (0-1), qui lutte également pour le maintien. Avec 10 buts inscrits, le HAC possède la pire attaque de Ligue 1 et cela se fait ressentir sur les résultats. Sorti blessé contre Angers, Casimir pourrait manquer ce déplacement dans le sud de la France. À domicile et malgré les absences, Nice devrait rebondir après deux lourdes défaites consécutives face à des Havrais limités. Auteur d’un but refusé face à Lyon la semaine passée et meilleur buteur niçois en L1, Guessand tentera de se montrer de nouveau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Nice écarte Le Havre et lorgne la Ligue des champions