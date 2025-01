Le HAC attend le trophée du Vendée Globe au stade Océane

Impossible n’est pas havrais.

Ce mardi après-midi, Charlie Dalin a remporté la dixième édition du Vendée Globe, en bouclant l’épreuve de course à la voile en très exactement 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Un record battu de plus de dix jours. Originaire du Havre, le skipper fraîchement sacré s’est notamment vu félicité par le HAC, via son site internet.

« Mais où est Charlie ? Sur la première marche du podium, évidemment ! Charlie, nous t’attendons impatiemment au stade Océane pour te féliciter de vive voix », écrit le club havrais, qui donne donc rendez-vous à Charlie Dalin le 26 janvier, pour la réception de Brest en championnat.

Si ça peut donner des idées aux joueurs de Didier Digard.

