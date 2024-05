Nice écarte Le Havre et lorgne la Ligue des champions

Nice 1-0 Le Havre

But : Boga (12e)

Les Aiglons reprennent de l’altitude !

L’OGC Nice a fait une très belle opération dans la course à l’Europe en se débarrassant du Havre vendredi (1-0). Du gauche, Jérémie Boga a inscrit le seul but du match en début de match (1-0, 12e), permettant au Gym de gérer la suite de la rencontre. Le HAC n’a pas su revenir et éviter la défaite pour le 200e match d’André Ayew en Ligue 1. Désormais assurés de disputer une compétition européenne la saison prochaine, les Niçois peuvent même rêver de Ligue des champions…

Le Gym est en effet bien installé à la cinquième place, avec cinq points d’avance sur le RC Lens. Il lorgne maintenant le quatrième, Lille, qui n’a qu’un point d’avance… en sachant que les deux clubs s’affronteront à Pierre-Mauroy lors de la dernière journée. De son côté, le HAC suivra avec appréhension le déplacement du FC Metz, barragiste avec trois points de retard, sur la pelouse de Strasbourg dimanche.

Une défaite messine, et le maintien sera (officieusement) validé.

