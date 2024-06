Courtois : « En première mi-temps, je ne voyais pas comment on allait gagner »

Le mur belge plus fort que le mur jaune.

Deux ans après avoir écœuré Liverpool au Stade de France, Thibaut Courtois a remis ça en finale de Ligue des champions, cette fois face à Dortmund (0-2). Alors qu’il disputait son cinquième match de la saison seulement, la faute à sa grave blessure l’été dernier, le gardien belge a brillé, notamment en première période, où le Real Madrid a sérieusement tangué.

« En première mi-temps, on a eu de la chance. Ils ont bien joué, mieux que nous, reconnait-il au micro de Canal+. On a mieux joué en deuxième et on a été décisifs dans les moments clefs. En première mi-temps, je ne voyais pas comment on allait gagner. Mais on savait que sur les phases arrêtées, on pouvait leur faire du mal. » Courtois ajoute ainsi une deuxième coupe aux grandes oreilles à son tableau de chasse, avec un nouveau clean-sheet à la clef. « Je suis très heureux, j’ai même pleuré un petit peu. Une saison comme ça, c’est très dur. Pouvoir jouer aujourd’hui, un clean-sheet, c’est fantastique. »

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’il ne sera pas à l’Euro.

La Ligue d'Ancelotti