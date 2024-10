Vinícius Júnior, un sourire en or

C’est presque trop facile : Vinícius Júnior hérite du cuir sur son côté gauche, s’arrache pour se débarrasser de son premier garde du corps, fixe le suivant, puis décide d’un côté et enclenche. Face à Niklas Süle à la 86e, il a choisi l’intérieur, après une course folle de 70 mètres. Devant Nico Schlotterbeck, sept minutes plus tard, il est parti sur l’extérieur. Et que ce soit décroisé pied droit ou sous la barre du gauche, Gregor Kobel a mangé les deux fois. C’est comme ça que le Borussia Dortmund, qui a pourtant secoué le Real Madrid dans 50 minutes durant, est finalement ressorti de Santiago-Bernabéu avec les fesses rouges (5-2).

VINICIUUUUUUUS LA COURSE DE 70 MÈTRES ! 😱😱😱 L'ATTAQUANT BRÉSILIEN PUNIT DORTMUND, ÇA FAIT 4 BUTS EN UNE MI-TEMPS POUR LE REAL ! 💥#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/9r0FnGMb6T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Vainqueur et meilleur joueur de la Ligue des champions édition 2023-2024 (avec un but en finale, comme en 2022), Viní a profité du premier choc européen de la saison madrilène pour donner le la, avec un triplé – son deuxième en 2024, après celui en Supercoupe d’Espagne contre le Barça – et une prestation de virtuose face au BvB.

Remballez les machines : ce joueur est humain

Il est toujours de bon ton, lorsqu’on est attaquant, de se faire voir à l’automne, histoire de s’annoncer avant de se rendre à Paris pour la cérémonie du Ballon d’or. Ainsi, lundi, soit six jours après son récital contre les Schwarzgelben, l’ancien crack de Flamengo apparaîtra dans son plus beau costume – le rouge ? –, au théâtre du Châtelet, et pourrait soulever la grosse boule de métal pour la première fois de sa carrière. Mardi, Vinícius a fait du Vinícius : assez nul pendant au moins 45 minutes, il n’a plus touché terre ensuite. Fini le temps des machines : Viní est un joueur de football, un vrai, avec tout ce que cela comporte de talent, d’humanité, de vice, de défauts, de qualités, d’imperfections, de frisson, d’égoïsme, d’altruisme, de failles, d’intuition, d’insolence, de naïveté, d’asymétrie. Et tout ce que cela engendre de joie, de haine, de fanatisme, d’amour et de jalousie, aussi.

Le résumé de Real Madrid / Borussia Dortmund - Ligue des champions 2024-25 (J3)

Un homme qui prouve qu’on peut atteindre les sommets sans travestir sa nature de dribbleur et son amour du ballon. Qui fait taire les racistes semaine après semaine – et il y a encore du boulot, en témoignent les incidents survenus lors du match des streamers Espagne-France, au Metropolitano. Qui a porté la Casa Blanca après le départ de Karim Benzema, et continue de le faire cette saison alors qu’on lui a mis dans les pattes un collègue de vestiaire et de terrain un peu encombrant.

Si So Foot avait pu prendre part au scrutin, et puisque les milieux travailleurs comme Rodri n’ont aucune chance, c’est évidemment le nom du Brésilien qui aurait été glissé dans l’urne. Usine à trophée et à Ballon d’or, le Real a sans doute trouvé le digne successeur de Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et KB9. « Il est rare de voir un joueur effectuer une deuxième période comme ça. Vinícius va gagner le Ballon d’or, pas pour ce qu’il a fait ce soir, mais pour ce qu’il a fait l’année dernière, osait Carlo Ancelotti après le succès contre le Borussia. Ces trois buts sont déjà pour le Ballon d’or de l’année prochaine. »

Benzema comentándole a Vinicius Balón de Oro 🔥 pic.twitter.com/4rqs7gYpl7 — Edu (@Ed7Edu) October 22, 2024

